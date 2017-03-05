Скончался последний священнослужитель Пекинской духовной миссии протодиакон Евангел Лу

О смерти священнослужителя сообщил настоятель прихода во имя святых апостолов Петра и Павла в Гонконге протоиерей Дионисий Поздняев.
«Отец Евангел был рукоположен в священный сан в 1950 году начальником XX Российской миссии в Китае, архиепископом Пекинским и Китайским Виктором (Святиным)», – рассказал священник.
Он также добавил, что протодиакон «проживал в Шанхае на покое, принимая участие в богослужениях православной общины, в том числе и во время визитов в Китай Святейшего Патриарха Кирилла и митрополита Волоколамского Илариона. В 2008 году отец Евангел был в связи с пятидесятилетним юбилеем Китайской Автономной Православной Церкви был награжден медалью преподобного Сергия Радонежского». «Память о новопреставленном протодиаконе Евангеле как об одном из исповедников веры останется в сердцах знавших его, шанхайской православной общины и чад Китайской Автономной Православной Церкви. Вечная память новопреставленному протодиакону Евангелу!» – сказал отец Дионисий.
Пекинская (Русская) духовная миссия была основана в 1712 году по взаимной договоренности Петра I и императора Канси. Вплоть до 1950-х годов она была духовным центром Православной Церкви в Китае.
В 1956 году Русская Православная Церковь даровала автономию Китайской Православной Церкви, созданной трудами русских миссионеров. К тому времени в стране насчитывалось более 100 православных храмов.
По оценкам РПЦ, сейчас в Китае проживает около 13 тыс. православных христиан.