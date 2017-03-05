Скончался последний священнослужитель Пекинской духовной миссии протодиакон Евангел Лу

5 марта. ПРАВМИР. Последний священнослужитель Пекинской духовной миссии протодиакон Евангел Лу после продолжительной болезни скончался в Шанхае.

О смерти священнослужителя сообщил настоятель прихода во имя святых апостолов Петра и Павла в Гонконге протоиерей Дионисий Поздняев.

«Отец Евангел был рукоположен в священный сан в 1950 году начальником XX Российской миссии в Китае, архиепископом Пекинским и Китайским Виктором (Святиным)», – рассказал священник.

Он также добавил, что протодиакон «проживал в Шанхае на покое, принимая участие в богослужениях православной общины, в том числе и во время визитов в Китай Святейшего Патриарха Кирилла и митрополита Волоколамского Илариона. В 2008 году отец Евангел был в связи с пятидесятилетним юбилеем Китайской Автономной Православной Церкви был награжден медалью преподобного Сергия Радонежского». «Память о новопреставленном протодиаконе Евангеле как об одном из исповедников веры останется в сердцах знавших его, шанхайской православной общины и чад Китайской Автономной Православной Церкви. Вечная память новопреставленному протодиакону Евангелу!» – сказал отец Дионисий.