Скончался сатирик Михаил Задорнов

10 ноября. ПРАВМИР. Писатель-юморист и сатирик Михаил Задорнов скончался на 70-м году жизни.

Информацию о том, что актер умер, опубликовали “Известия”.

Михаил Задорнов был болен раком головного мозга. Ему провели биопсию головного мозга, после чего он проходил курс лечения в одной из прибалтийских клиник.

Ранее стало известно, что Михаил Задорнов принес покаяние и примирился с православной Церковью.

Сообщением об этом поделился на своей странице в Facebook настоятель храма Живоначальной Троицы на Воробьевых горах города Москвы протоиерей Андрей Новиков.

«Сегодня по просьбе родных и друзей соборовал Михаила Николаевича Задорнова. Два месяца назад Михаил Николаевич принес Богу покаяние в таинстве Исповеди в Казанском соборе г. Москвы. Этот тяжелейший период своей жизни он проходит как примирившийся со Святой Церковью православный христианин. Прошу молитв о рабе Божием Михаиле, в том числе, да простит ему Милосердный Господь годы эпатажного заигрывания с язычеством», – написал отец Андрей.

Настоятель храма отметил, что он размещает эту информацию в согласии с ближайшими родственниками Михаила Задорнова.

Ранее Михаил Задорнов неоднократно давал интервью и публично выступал с лекциями о неоязычестве и неоднозначно высказывался о православной вере.