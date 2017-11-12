Скончался телеведущий Борис Ноткин

РИА Новости, со ссылкой на свой источник, сообщает, что ведущий покончил с собой.
Ноткин давно страдал от онкологического заболевания, рассказал РИА Новости главный редактор газеты «Московский комсомолец», председатель Союза журналистов Москвы Павел Гусев. Он сообщил, что общался с ведущим за несколько дней до его смерти, и тот находился в нормальном состоянии, хотя, возможно, был подавлен. Гусев также отметил талант Ноткина как журналиста.
В пресс-службе подмосковного главка СК заявили, что на месте обнаружения тела ведутся следственные действия, обстоятельства случившегося устанавливаются.
В 1997 году, с образованием канала ТВ-Центр, телеведущий стал делать программу «Галерея Бориса Ноткина». В 1999 году передача сменила название на «Грани», с сентября 2000 года программа стала называться «Приглашает Борис Ноткин», выходила до марта 2015 года.