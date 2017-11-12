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Скончался телеведущий Борис Ноткин

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12 ноября. ПРАВМИР. Известный телеведущий Борис Ноткин был найден мертвым в своем доме в Подмосковье. Ему было 75 лет.
Скончался телеведущий Борис Ноткин

РИА Новости, со ссылкой на свой источник, сообщает, что ведущий покончил с собой.

Ноткин давно страдал от онкологического заболевания, рассказал РИА Новости главный редактор газеты «Московский комсомолец», председатель Союза журналистов Москвы Павел Гусев. Он сообщил, что общался с ведущим за несколько дней до его смерти, и тот находился в нормальном состоянии, хотя, возможно, был подавлен. Гусев также отметил талант Ноткина как журналиста.

В пресс-службе подмосковного главка СК заявили, что на месте обнаружения тела ведутся следственные действия, обстоятельства случившегося устанавливаются.

В 1997 году, с образованием канала ТВ-Центр, телеведущий стал делать программу «Галерея Бориса Ноткина». В 1999 году передача сменила название на «Грани», с сентября 2000 года программа стала называться «Приглашает Борис Ноткин», выходила до марта 2015 года.

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