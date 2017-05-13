О портале
Страницы
Проекты «Правмира»
Февраль 2014
Перейти в календарь →
Правмир
Vkontakte
RSS
YouTube
Instagram
Помочь Правмиру Подписаться на рассылку
Книги
Правмира
Счастья много не бывает. Многодетная жизнь
Оксана Головко
Навигация
Важные темы:

Скончался врач, академик РАН Анатолий Гранов

|
13 мая. ПРАВМИР. 12 мая ушел из жизни выдающийся ученый и врач Анатолий Михайлович Гранов, сообщила пресс-служба Минздрава.
Скончался врач, академик РАН Анатолий Гранов

«Министерство здравоохранения Российской Федерации с прискорбием сообщает, что сегодня в результате продолжительной болезни ушел из жизни академик РАН Анатолий Михайлович Гранов», – говорится в сообщении ведомства.

Анатолий Гранов – автор многочисленных научных работ, воспитавший целую плеяду учеников.

«Академик Гранов по праву считается основоположником тактик хирургического лечения целого ряда онкологических заболеваний, которые сегодня широко применяется в практическом здравоохранении. Анатолий Михайлович лично проводил уникальные операции, спасая жизни и возвращая здоровье пациентам», – говорится в сообщении.

Многочисленные достижения академика  Гранова были отмечены государственными наградами, среди которых ордена «За заслуги перед Отечеством» II, III и IV степеней, Государственная премия Российской Федерации (1993 г.) и премия Правительства Российской Федерации (2005 г.).

Многие годы академик Гранов возглавлял ФГБУ «Российский научный центр радиологии и хирургических технологий» Минздрава Россия.

Теги:
, , , ,
Помоги Правмиру
Сегодня мы работаем благодаря вашей помощи – благодаря тем средствам, которые жертвуют наши дорогие читатели.

Помогите нам работать дальше!
Помочь
Пожертвования осуществляются через платёжный сервис CloudPayments.

Похожие статьи
Более трети россиян занимаются самолечением (опрос)
Более трети россиян занимаются самолечением (опрос)
Новостная служба "Православие и мир"

В случае болезни 46% обращаются в государственные медучреждения

Умер кинокритик Даниил Дондурей
Умер кинокритик Даниил Дондурей
Новостная служба "Православие и мир"

Даниил Дондурей с 1993 года был главным редактором журнала «Искусство кино»

Суд обязал Johnson & Johnson выплатить $110 млн заболевшей раком американке
Суд обязал Johnson & Johnson выплатить $110 млн заболевшей раком американке
Новостная служба "Православие и мир"

Это рекордная сумма для холдинга

Благотворительный фонд
Помогите Филиппу самостоятельно дышать
Помогите Филиппу самостоятельно дышать
13% собрано / 4116000.28 руб. осталось
Владимир Черевач: снова научиться ходить и говорить
Владимир Черевач: снова научиться ходить и говорить
97% собрано / 38000 руб. осталось
Другие статьи автора
"
Ректор СПбГУТ им. Бонч-Бруевича отправлен под домашний арест
Новостная служба "Православие и мир"

Суд отклонил ходатайство следствие о заключении Бачевского под стражу

Второкурсник спас пенсионерку с закрывшегося балкона в Ульяновске
Новостная служба "Православие и мир"

Инцидент произошел в Ульяновской области

"
Архиерей впервые за сто лет совершил литургию в Эрмитаже
Новостная служба "Православие и мир"

Богослужение возглавил ректор Санкт-Петербургской духовной академии архиепископ Петергофский Амвросий

Все статьи автора
Статьи Дня
Казус Соколовского
Инокиня Евгения (Сеньчукова)

Не за покемонов

Татьяна Друбич: У меня нет сверхидеи, что я спасаю человечество
Анна Данилова

О том, как известная актриса пришла в хоспис и осталась помогать

За что на самом деле осудили блогера Соколовского
Редакция портала "Православие и мир"

3,5 года условно и оставшийся у следствия свитер с надписью «Мразь»

самое читаемое

Я пообещала Богу: если выживу, возьму детей из детского дома25,619

Три улыбки21,180

Наступит момент, когда поздно будет присоединяться к Царству13,368

С первого класса они всего лишь статисты11,444

Как отвоевать личное пространство в многодетной семье8,692

10 ответов для тех, у кого только что обнаружили рак6,514

Досадная четверка из-за коньяка5,746

Я превратился в беспомощного мальчика5,702

Челябинская епархия предупредила о подготовке массового суицида4,220

Детские лагеря 2017: стоит ли рисковать ребенком3,423

лучшие авторы

Оксана Головко35,435

Новостная служба27,187

Священник Сергий Круглов25,124

Редакция портала "Православие и мир"17,175

Архимандрит Андрей (Конанос)7,863

Инокиня Евгения (Сеньчукова)5,659

Анна Данилова5,006

Сергей Худиев3,953

Анна Уткина2,525

Сергей Анашкевич2,493

Первые шаги в храме Христос Троица Крещение Крещение ребенка Как выбрать крестных Именины Как выбрать имя ребенку Исповедь Причастие Венчание Соборование Отпевание Панихида Святая вода Библия Евангелие Толкование Евангелия Молитвы Отче наш. Молитва Господня Молитвослов Вопросы священнику
Святые и чтимые иконы Святитель Николай Святой апостол Петр Александр Невский Серафим Саровский Матрона Московская Спиридон Тримифунтский Ксения Петербуржская Георгий Победоносец Иоанн Кронштадтский Сергий Радонежский Андрей Рублев Петр и Феврония Муромские Святая Ольга Иоанн Креститель Иоанн Златоуст Новомученики Владимирская икона Казанская икона
Православные посты и праздники Рождество Богородицы Воздвижение Креста Покров Введение во храм Рождество Крещение Сретение Благовещение Вербное Воскресенье. Вход Господень в Иерусалим Пасха Троица Вознесение Татьянин день Великий пост Рождественский пост Успенский пост Петров пост Рецепты постных блюд Масленица Прощеное воскресенье
Темы Смысл жизни Смерть и жизнь после смерти Конец света Рай Ангелы Дьявол Православный взгляд на аборты Заговоры Самоубийство Депрессии Обиды Ревность Атеизм Крещение Руси День Победы Песни Победы День святого Валентина Новый год
Персоналии Патриарх Кирилл Патриарх Алексий Патриарх Павел протодиакон Андрей Кураев Николай Второй Лев Толстой Галилей Высоцкий
Семья Семья Создать семью Мужу, жене Воспитание детей Многодетные семьи Бесплодие, усыновление Рождение ребенка Развитие ребенка Пережить развод, измену
Проекты Матроны.ру Не инвалид.ру Pravmir.com Форум Библиотека Календарь Лекторий
Мы в соц.сетях
Vkontakte
RSS
YouTube
Instagram
Помочь Правмиру
Подписка на рассылку
О проекте
Реклама
Rambler's Top100 Яндекс цитирования  Рейтинг@Mail.ru Непридуманные рассказы о войне Храм Всемилостивого Спаса
Система Orphus Нашли ошибку в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
© 2003-2017 АНО «Православие и Мир»
Лицензия Минпечати Эл № ФС77-44847

Мнение авторов статей портала
может не совпадать с позицией редакции.
Републикация материалов сайта в печатных изданиях
(книгах, прессе) возможна только с письменного
разрешения Редакции.

Реклама
Сайт создан компанией Hamburg Church Studio
Дизайн сайта
Памяти основателя
Дорогие друзья!

Сегодня мы работаем благодаря вашей помощи – благодаря тем средствам, которые жертвуют наши дорогие читатели.

Помогите нам работать дальше!
Помочь Я уже помогаю Закрыть