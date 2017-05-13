Скончался врач, академик РАН Анатолий Гранов

13 мая. ПРАВМИР. 12 мая ушел из жизни выдающийся ученый и врач Анатолий Михайлович Гранов, сообщила пресс-служба Минздрава.

«Министерство здравоохранения Российской Федерации с прискорбием сообщает, что сегодня в результате продолжительной болезни ушел из жизни академик РАН Анатолий Михайлович Гранов», – говорится в сообщении ведомства.

Анатолий Гранов – автор многочисленных научных работ, воспитавший целую плеяду учеников.

«Академик Гранов по праву считается основоположником тактик хирургического лечения целого ряда онкологических заболеваний, которые сегодня широко применяется в практическом здравоохранении. Анатолий Михайлович лично проводил уникальные операции, спасая жизни и возвращая здоровье пациентам», – говорится в сообщении.

Многочисленные достижения академика Гранова были отмечены государственными наградами, среди которых ордена «За заслуги перед Отечеством» II, III и IV степеней, Государственная премия Российской Федерации (1993 г.) и премия Правительства Российской Федерации (2005 г.).

Многие годы академик Гранов возглавлял ФГБУ «Российский научный центр радиологии и хирургических технологий» Минздрава Россия.