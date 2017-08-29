Скрипач Дмитрий Коган умер на 39-м году жизни

29 августа. ПРАВМИР. Российский скрипач, заслуженный артист России Дмитрий Коган умер в Москве на 39-м году жизни.

О смерти Дмитрия Когана сообщает ТАСС со ссылкой на его персонального ассистента Жанну Прокофьеву.

«Причиной смерти музыканта стало онкологическое заболевание», – сообщил агентству источник в окружении Дмитрия Когана.

Дмитрий Коган родился 27 октября 1978 года в Москве в известной музыкальной семье. Его дед – скрипач Леонид Коган, бабушка – скрипачка и педагог Елизавета Гилельс, отец – дирижер Павел Коган, мать – пианистка Любовь Казинская. В десять лет Дмитрий впервые выступил с симфоническим оркестром, в пятнадцать – с оркестром в Большом зале Московской консерватории.

В 1997 году состоялся дебют музыканта в Великобритании и США. Дмитрий Коган постоянно выступал в самых престижных концертных залах Европы, Азии, Америки, Австралии, на Ближнем Востоке, в странах СНГ и Балтии.

Дмитрий Коган много времени посвящал благотворительной деятельности и поддержке акций в пользу детей и молодежи.

19 апреля 2009 года, в день празднования Пасхи, он первым из людей своей профессии дал концерт для полярников на Северном полюсе.

В апреле 2012 года Дмитрий Коган совместно с митрополитом Волоколамским Иларионом возглавил попечительский совет Уральской государственной консерватории им. М. П. Мусоргского. Также они выступили основателями Волжского фестиваля духовной музыки. Митрополит Иларион принимал участие в концертах Дмитрия.