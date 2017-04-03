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Сквер имени священномученика Серафима появился в Смоленске

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3 апреля. ПРАВМИР. Сквер, где установлен памятник жителям Смоленска, пострадавшим в радиационных авариях и катастрофах, будет носить имя священномученика Серафима (Остроумова), архиепископа Смоленского и Дорогобужского.
Сквер имени священномученика Серафима появился в Смоленске

Соответствующее решение приняли депутаты городского совета на 21-й сессии, сообщила «Комсомольская правда».

Сквер расположится на улице Маршала Жукова, между домами 2/1 и 4.

Священномученик Серафим (Остроумов) определением Священного Синода Русской Православной Церкви от 17 июля 2001 года был канонизирован и стал одним из Святых Новомученников и Исповедников Российских.

Серафим с 1927 года был архиепископом Смоленским и Дорогобужским. Арестован 11 ноября 1936 года был арестован и вместе с девятью другими священнослужителями обвинен в антисоветской пропаганде и в участии в деятельности контрреволюционной группы.

Был приговорен к ссылке в Караганду, в которой пробыл полгода. Затем следствие по его делу было возобновлено, и архиепископ этапирован в Смоленск. Приговорен Тройкой при Смоленском УНКВД к высшей мере наказания. Расстрелян 8 декабря 1937 году в Катынском лесу около Смоленска.

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