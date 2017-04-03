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Следственный комитет похвалил машиниста взорванного в Петербурге поезда

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3 апреля. ПРАВМИР. Действия машиниста поезда в метрополитене Петербурга, в вагоне которого произошел взрыв, помогли предотвратить большее количество жертв.
Следственный комитет похвалил машиниста взорванного в Петербурге поезда

«Полученные в ходе первоначальных следственных действий данные, говорят о том, что машинист поезда, в вагоне которого произошел взрыв, грамотно действовал в сложившейся обстановке», – сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко, ее цитирует Интерфакс.

По ее словам, взрыв произошел на перегоне между станциями, но машинист принял абсолютно правильное решение не останавливать поезд, доехав до станции, что позволило незамедлительно приступить к эвакуации и оказанию помощи потерпевшим.

«Не исключено, что это помогло предотвратить появление еще большего количества жертв», – заявила Петренко.

3 апреля около 14:00 на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт» в вагоне метро произошел взрыв. По уточненным данным Национального антитеррористического комитета, 10 человек погибли, 37 были госпитализированы с ранениями и травмами. В администрации Петербурга сообщили о 43 пострадавших.

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