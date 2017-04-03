Следственный комитет возбудил дело по статье «теракт» после взрыва в метро

По уточненным данным , при взрыве в петербургском метро девять человек погибли и 20 получили ранения.

Как сообщается на официальном сайте СКР, следователи заверили, что они проверят и другие возможные версии происшествия.

3 апреля. ПРАВМИР. Следственный комитет России возбудил дело по статье «теракт» (ст. 205 УК РФ) после взрывов в метро Санкт-Петербурга.

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