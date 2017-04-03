По уточненным данным, при взрыве в петербургском метро девять человек погибли и 20 получили ранения.
Следственный комитет возбудил дело по статье «теракт» после взрыва в метро
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Грамотные действия сотрудника метрополитена позволили минимизировать число жертв
Местным СМИ и культурным организациям предложено воздержаться от развлекательных мероприятий
Мужчина зашел в метро за 20 минут до взрыва