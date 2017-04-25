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Следствие сняло обвинения с греческого митрополита, критиковавшего ЛГБТ

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25 апреля. ПРАВМИР. Следственный комитет не нашел состава преступления в действиях митрополита Мантинийского Александра (Греция), критиковавшего ЛГБТ.
Следствие сняло обвинения с греческого митрополита, критиковавшего ЛГБТ

Против иерарха Элладской Православной Церкви проводилось расследование после жалоб поступивших от ряда правозащитных организаций, сообщает AgionOros.ru.

Следственный комитет в официальном заявлении подтвердил отсутствие поводов для привлечения к ответственности митрополита Александра.

В апреле 2016 года митрополит Мантинийский резко высказался против принятия греческим парламентом закона о свободном сожительстве.

«Хуже всего то, что Парламент голосует за законы, которые называют браком извращение и соединение развращенных лиц одного пола. Это люди аномалии, которая осуждена обществом и самой жизнью. Мне их жалко», – говорил митрополит.

По мнению владыки, лица нетрадиционной ориентации «больны» и нуждаются в исцелении.

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