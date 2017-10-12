О портале
Страницы
Проекты «Правмира»
Февраль 2014
Перейти в календарь →
Правмир
Vkontakte
RSS
YouTube
Instagram
Помочь Правмиру Подписаться на рассылку
Книги
Правмира
Счастья много не бывает. Многодетная жизнь
Оксана Головко
Навигация
Важные темы:

Служба “Милосердие” объявляет о сборе теплой одежды для бездомных

|
12 октября. ПРАВМИР. Служба помощи «Милосердие» просит москвичей поддержать работу «Ангара спасения» и объявляет о сборе теплой одежды для бездомных.
Служба “Милосердие” объявляет о сборе теплой одежды для бездомных
Фото: supercoolpics.com/Sergei Supinsky/AFP/Getty Images

Согласно прогнозу центра погоды «Фобос», в начале ноября в Москве ожидается похолодание, дневная температура может опуститься от -1 до -4 °С.

В связи с наступлением холодов ожидается приток бездомных людей в «Ангар спасения», он переходит на усиленный режим работы.

С началом октября в центре помощи бездомным «Ангар спасения» начали отапливать каркасную палатку, в которой могут разместиться до 50 человек. В день центр готов принять порядка 100 бездомных. Ожидается, что бездомных, желающих погреться, этой зимой будет больше, поэтому на территории «Ангара спасения» планируется установить дополнительное отапливаемое помещение.

«Сейчас мы ищем средства, чтобы поставить на нашей территории еще одну небольшую палатку на 10-15 человек, а также обустроить зону «Теплый двор». В этой зоне мы хотим установить газовые обогреватели, благодаря которым те, кто пока не может зайти внутрь, не замерзнут в ожидании своей очереди на получение социальной помощи», – рассказывает руководитель «Ангара спасения» Роман Скоросов.

В «Ангаре спасения» напоминают, что зимой бездомные особенно нуждаются в теплых вещах: брюках, свитерах, куртках, шапках и шарфах, теплой обуви.

Приносить одежду и обувь в «Ангар спасения» можно по адресу: ул. Николоямская, двор дома 55 в любой день с 10.00 до 18.00 без предварительной договоренности и в любое другое время по предварительной договоренности с дежурным «Ангара» по тел. 8-926-158-07-58.

Теги:
,
Подписаться на рассылку
Помочь Правмиру
Сегодня мы работаем благодаря вашей помощи – благодаря тем средствам, которые жертвуют наши дорогие читатели.
Помочь Правмиру работать дальше!

Похожие статьи
В Москве помолятся обо всех нуждающихся в помощи
В Москве помолятся обо всех нуждающихся в помощи
Новостная служба "Православие и мир"

Божественная Литургия пройдет 1 октября в Храме Христа Спасителя

Епископ Пантелеимон попросил на свой день рождения помочь благотворительному фонду
Епископ Пантелеимон попросил на свой день рождения помочь благотворительному фонду
Новостная служба "Православие и мир"

По его словам, если много людей будут жертвовать каждый месяц даже по 50 рублей, проекты службы…

В России впервые будет издан учебник по оказанию помощи неизлечимо больным детям
В России впервые будет издан учебник по оказанию помощи неизлечимо больным детям
Новостная служба "Православие и мир"

Первую тысячу экземпляров планируют отпечатать уже в ближайший месяц

Благотворительный фонд
Не инвалид: За жизнь после травмы!
Не инвалид: За жизнь после травмы!
42% собрано / 920000.05 руб. осталось
Зоя — значит жизнь
Зоя — значит жизнь
62% собрано / 47500 руб. осталось
Другие статьи автора
"
Российский короткометражный фильм про холокост попал в лонг-лист премии “Оскар”
Новостная служба "Православие и мир"

Фильм "Скрипка" - третья картина киноальманаха "Свидетели", посвященная жертвам холокоста

"
Церковь вспоминает преподобного Кириака, отшельника
Новостная служба "Православие и мир"

Сама Пресвятая Богородица призывала преподобного Кириака блюсти в чистоте Православное учение

"
Увеличены штрафы для водителей, не пропустивших пешеходов на “зебре”
Новостная служба "Православие и мир"

Штраф устанавливается в размере от 1500 до 2500 рублей

Все статьи автора
Статьи Дня
Алексей Кортнев: Я пока никак не могу примириться со смертью
Ксения Кнорре Дмитриева

Музыкант о кризисе среднего возраста и взрослении мужчины

“Я рыдала в храме, а всем было все равно”
Анна Резникова

Читатели Правмира рассказали, как Церковь встретила их горе

Учитель физкультуры: “Смертность будет только увеличиваться”
Ксения Кнорре Дмитриева

Нет оптимизма у педагога, когда он в 3 классе учит завязывать шнурки

самое читаемое

Врач-кардиолог: Дети умирают не от физкультуры48,803

Юле исполнилось 19, и больше в детском доме держать ее не могли17,848

Люди не меняются…!/?6,858

Она пришла в известный медцентр за помощью, но оттуда ее унесли на носилках4,769

Не разбрасываться людьми. Виктор Семенов о правилах бизнеса4,689

Прошли времена, когда церковь принималась как данность3,320

Однажды мы с дочерью не поделили игрушку3,142

В прошлом учебном году в России на уроках физкультуры погибли 211 школьников, заявила Ольга Васильева2,827

Погибли тысячи людей, а где-то уцелел алтарь2,203

“Нам хотелось бы не струсить и повторить путь исповедников”2,108

лучшие авторы

Новостная служба62,723

Дарья Рощеня22,422

Анна Клепикова17,848

Иона епископ Обуховский15,552

Священник Сергий Круглов6,858

Алла Мождженская6,016

Мария Строганова4,769

Анна Данилова4,689

Священник Андрей Стивен Демик3,320

Анна Уткина3,142

Первые шаги в храме Христос Троица Крещение Крещение ребенка Как выбрать крестных Именины Как выбрать имя ребенку Исповедь Причастие Венчание Соборование Отпевание Панихида Святая вода Библия Евангелие Толкование Евангелия Молитвы Отче наш. Молитва Господня Молитвослов Вопросы священнику
Святые и чтимые иконы Святитель Николай Святой апостол Петр Александр Невский Серафим Саровский Матрона Московская Спиридон Тримифунтский Ксения Петербуржская Георгий Победоносец Иоанн Кронштадтский Сергий Радонежский Андрей Рублев Петр и Феврония Муромские Святая Ольга Иоанн Креститель Иоанн Златоуст Новомученики Владимирская икона Казанская икона
Православные посты и праздники Рождество Богородицы Воздвижение Креста Покров Введение во храм Рождество Крещение Сретение Благовещение Вербное Воскресенье. Вход Господень в Иерусалим Пасха Троица Вознесение Татьянин день Великий пост Рождественский пост Успенский пост Петров пост Рецепты постных блюд Масленица Прощеное воскресенье
Темы Смысл жизни Смерть и жизнь после смерти Конец света Рай Ангелы Дьявол Православный взгляд на аборты Заговоры Самоубийство Депрессии Обиды Ревность Атеизм Крещение Руси День Победы Песни Победы День святого Валентина Новый год
Персоналии Патриарх Кирилл Патриарх Алексий Патриарх Павел протодиакон Андрей Кураев Николай Второй Лев Толстой Галилей Высоцкий
Семья Семья Создать семью Мужу, жене Воспитание детей Многодетные семьи Бесплодие, усыновление Рождение ребенка Развитие ребенка Пережить развод, измену
Проекты Матроны.ру Не инвалид.ру Pravmir.com Форум Библиотека Календарь Лекторий Словарь Правмира
Мы в соц.сетях
Vkontakte
RSS
YouTube
Instagram
Помочь Правмиру
Подписка на рассылку
О портале
Контакты
Реклама
Друзья и партнёры
Rambler's Top100 Яндекс цитирования  Рейтинг@Mail.ru Непридуманные рассказы о войне Храм Всемилостивого Спаса
(!) Нашли ошибку в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
© 2003-2017 АНО «Православие и Мир»
Лицензия Минпечати Эл № ФС77-44847

Мнение авторов статей портала
может не совпадать с позицией редакции.
Републикация материалов сайта в печатных изданиях
(книгах, прессе) возможна только с письменного
разрешения Редакции.

Реклама
Сайт создан компанией Hamburg Church Studio
Дизайн сайта
Памяти основателя
Дорогие друзья!

Сегодня мы работаем благодаря вашей помощи – благодаря тем средствам, которые жертвуют наши дорогие читатели.

Помогите нам работать дальше!
Помочь Я уже помогаю Закрыть

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить