Служба “Милосердие” объявляет о сборе теплой одежды для бездомных

12 октября. ПРАВМИР. Служба помощи «Милосердие» просит москвичей поддержать работу «Ангара спасения» и объявляет о сборе теплой одежды для бездомных.

Согласно прогнозу центра погоды «Фобос», в начале ноября в Москве ожидается похолодание, дневная температура может опуститься от -1 до -4 °С.

В связи с наступлением холодов ожидается приток бездомных людей в «Ангар спасения», он переходит на усиленный режим работы.

С началом октября в центре помощи бездомным «Ангар спасения» начали отапливать каркасную палатку, в которой могут разместиться до 50 человек. В день центр готов принять порядка 100 бездомных. Ожидается, что бездомных, желающих погреться, этой зимой будет больше, поэтому на территории «Ангара спасения» планируется установить дополнительное отапливаемое помещение.

«Сейчас мы ищем средства, чтобы поставить на нашей территории еще одну небольшую палатку на 10-15 человек, а также обустроить зону «Теплый двор». В этой зоне мы хотим установить газовые обогреватели, благодаря которым те, кто пока не может зайти внутрь, не замерзнут в ожидании своей очереди на получение социальной помощи», – рассказывает руководитель «Ангара спасения» Роман Скоросов.

В «Ангаре спасения» напоминают, что зимой бездомные особенно нуждаются в теплых вещах: брюках, свитерах, куртках, шапках и шарфах, теплой обуви.

Приносить одежду и обувь в «Ангар спасения» можно по адресу: ул. Николоямская, двор дома 55 в любой день с 10.00 до 18.00 без предварительной договоренности и в любое другое время по предварительной договоренности с дежурным «Ангара» по тел. 8-926-158-07-58.