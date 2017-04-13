Служба помощи поздравит около 20 тысяч человек с Пасхой в Москве

Поздравления в рамках благотворительной акции «Дари радость на Пасху» будут организованы, в частности, в медучреждениях и в двух психоневрологических интернатах Москвы, сообщает «Интерфакс».
В разных точках города пройдут поздравления московских бездомных. Всего планируется передать им более 2,2 тысяч подарков. В наборы войдут продукты питания, сладости, средства гигиены.
Поздравление будет организовано на субсидии Департамента национальной политики и межрелигиозных связей Москвы при поддержке синодального Отдела по благотворительности.
К участию в акции, которую проводит православная служба помощи «Милосердие», привлекут священников, сестер милосердия и добровольцев.