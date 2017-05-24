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Смерть может подменить собою Бога

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Как лишить смерть божественности и победить ее вместе со Христом - размышляет священник Сергий Круглов.
Смерть может подменить собою Бога
Фото: AFP

Если еще раз встречу смерть – я ее убью

Священник Сергий Круглов

Приходил человек,  еще относительно молодой,  ребенку восемь  лет.

Недавно потерял жену : рак.

Пока сынишка ставит заупокойную свечку, говорит мне:

–  Сын у нас – поздний…. Мы всегда вместе втроем в храм ходили, жена ему детское Евангелие читала. И вот… Болела она долго, тяжело, измучилась вся.

Сначала, конечно,  он  плакал… А потом время какое-то прошло, и  смотрю,  стал задумываться.  И спросил: «Если Христос воскрес и смерть побеждена, почему мама умерла?» Я даже не помню что ему пытался говорить, у самого-то  вся душа изболелась… А он помолчал и сказал, убежденно так: «Короче, я знаю, что делать. Если еще раз встречу смерть – я ее убью».

Отмучаемся и отдохнем

Пасха, потом период, когда апостолы были с Воскресшим, потом  Его Вознесение, ожидание учениками исполнения обетований Христа о Духе Святом, потом Пятидесятница… В эти дни как-то по-особому остро переживаешь феномен смерти.

И понимаешь: да, смерть – вещь серьезная. Она побеждена Христом, но легкомысленно к ней не отнесешься, ведь она – вот она, растворена в каждом дне нашей жизни…

Смерть опасна еще и тем, что она может подменить собою Бога Истинного в нашем личном пантеоне богов. Из чего только мы их, этих богов, не делаем, на что только не возлагаем чаяние нашего спасения! У кого – деньги или житейский успех, у кого – достижения медицины, у кого – работа и творчество, у кого – семья, люди и любовь к тем или иным из них, про которую мы убеждены, что она, земная и зачастую больная страстями, может победить смерть…

А у кого-то – сама смерть, как последняя надежда на покой, надежда на разрешение всех неподъемных проблем жизни: «Вот отмучаемся – и, если на суде грехи простят, отдохнем наконец-то в загробии…»

Смерть перестала быть нашей единственной надеждой

Про это сказал как-то митрополит Афанасий Лимасольский, воспитанник афонских старцев, и его слова, знаю, будут приятны далеко не всем:

«Человеческое всегда недостаточно. Даже самое совершенное человеческое несовершенно в сравнении с Богом. Мы ежедневно наблюдаем вокруг нас людей, живущих  на последнем пределе, и это иногда приводит их даже к саморазрушению, но так же живут и святые, с одной лишь разницей: находясь на пределе отчаяния, святые имеют единственную надежду – Бога. А человек сегодня переживает отчаяние, не имея никакой надежды. Единственной его надеждой является смерть, и он убивает себя, потому что не может больше выдержать жизни…»

Воскресение Христа принесло в мир факт: смерть еще есть, но она перестала быть этой нашей «единственной надеждой». Жизнь продолжается, она вечна.  Как лишить смерть статуса божественности в нашем сознании? Как принять жизнь вечную, то есть – как найти Бога и научиться быть с Ним, быть активно, творчески, трезво, не в иллюзиях, но в реальности? Христианство и есть ответ на эти вопросы.

Причем ответ – не словами.

Ответ – Самим Христом, который есть Путь, Истина и Жизнь.

И если у того мальчика получится встретиться с Христом вот так, по-настоящему, и пребывать с Ним  – верю, что он действительно сможет встретить смерть лицом к лицу в поединке и убить ее.

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