О портале
Страницы
Проекты «Правмира»
Февраль 2014
Перейти в календарь →
Правмир
Vkontakte
RSS
YouTube
LiveJournal
Помочь порталу Подписаться на рассылку
Книги
Правмира
Школа для родителей: воспитание детей от 0 до 4. (2-е издание)
Екатерина Бурмистрова
Навигация
Важные темы:

Смертники планировали взорвать церковь в Бангладеше

|
29 декабря. ПРАВМИР. Спецслужбы Бангладеш предотвратили теракт, совершить который исламисты планировали в день Рождества в одной из католических церквей Дакки.
Смертники планировали взорвать церковь в Бангладеше
Фото: Anglican Communion

Террористы собирались устроить при помощи террористов-смертников взрывы в церкви Святого Духа в квартале Банани, передает «Благовест-инфо» со ссылкой на AsiaNews.

Подозреваемые были задержаны накануне Католического Рождества, 24 декабря, в квартире в Ашконе. В числе задержанных оказался и новый лидер террористической группировки – Моинул Ислам, также известного как Абу Муса.

По версии следствия, квартира, которую взяли штурмом правоохранители, использовалась бомбистами как база. Среди тех, кто должен был подорвать себя в церкви, была одна женщина.

Власти Бангладеш усилили меры безопасности вокруг 62 христианских церквей, расположенных в Дакке. Кроме того, спецслужбы выясняют, кто финансировал и продолжает финансировать террористов.

Теги:
Понравилась статья? Помоги сайту!
Правмир существует на ваши пожертвования.
Ваша помощь значит, что мы сможем сделать больше!
Любая сумма
Пожертвовать
300
Пожертвовать
Автоплатёж  
Подписаться
500
Пожертвовать
1 000
Пожертвовать
Пожертвования осуществляются через платёжный сервис CloudPayments.
Комментарии
Обсудить на форуме
Похожие статьи
В Милане убит подозреваемый в совершении теракта в Берлине
В Милане убит подозреваемый в совершении теракта в Берлине
Новостная служба "Православие и мир"

Его остановили на одной из площадей Милана для проверки документов

Семья подозреваемого в совершении теракта в Берлине просит его сдаться
Семья подозреваемого в совершении теракта в Берлине просит его сдаться
Новостная служба "Православие и мир"

Брат подозреваемого выразил уверенность, что его брат не виновен в совершении теракта

Террористы ИГИЛ взяли на себя ответственность за теракт в Берлине
Террористы ИГИЛ взяли на себя ответственность за теракт в Берлине
Новостная служба "Православие и мир"

Исполнитель по-прежнему может находиться на свободе

Благотворительный фонд
Генетические исследования: Дать полноценную жизнь детям
Генетические исследования: Дать полноценную жизнь детям
74% собрано / 88430 руб. осталось
Екатерина Трофимова: помочь сердцу биться
Екатерина Трофимова: помочь сердцу биться
83% собрано / 51905 руб. осталось
Проект "Правмира"
Мифы о православии
Мифы о православии
Подробнее
Другие статьи автора
"
Россия сократит военное присутствие в Сирии
Новостная служба "Православие и мир"

Власти объявили о прекращении огня

"
Врачи 12 часов спасали жизнь мужчине с двумя вирусами гриппа и ОРВИ
Новостная служба "Православие и мир"

До этого он не стал обращаться к медикам и начал самостоятельно пить жаропонижающие средства

"
Дети из Сирии вернулись домой после лечения в Петербурге
Новостная служба "Православие и мир"

У детей были заболевания опорно-двигательного аппарата, органов слуха и органов зрения

Все статьи автора
Статьи Дня
Плыть против течения
Епископ Иона (Черепанов)

Как заставить себя поступать с людьми правильно

Андрей Тарковский. Ностальгия по настоящему
Протоиерей Александр Балыбердин

До такого кино мне следовало еще дорасти

Молитва в новогоднюю ночь: список храмов
Мария Строганова

Ночные службы двух столиц

самое читаемое

Запомним их такими: имена и фотографии погибших в авиакатастрофе212,087

Дима Зицер: «Раннее развитие» – просто способ зарабатывания денег39,992

Нельзя говорить ребенку: «Бог забрал маму»!24,420

Протоиерей Александр Ильяшенко: Трагедия – это какой-то знак для нас20,667

В Удмуртии студент спас выброшенного в мусорный бак младенца12,949

СМИ: Опознаны первые жертвы авиакатастрофы Ту-15412,785

Удочерение: вживить в себя готового ребенка11,143

Как жить после смерти доктора Лизы9,641

В уходящем году каждые шесть минут за Христа погибал один человек7,612

Господи, благослови детей, зверей и пьяных Дедов Морозов5,822

лучшие авторы

Редакция портала "Православие и мир"212,214

Новостная служба101,063

Настя Дмитриева39,992

Валерия Михайлова24,420

Протоиерей Александр Ильяшенко20,667

Анна Данилова11,635

Оксана Головко11,143

Священник Константин Камышанов5,822

Протоиерей Георгий Ореханов4,655

Елизавета Глинка4,352

Первые шаги в храме Христос Троица Крещение Крещение ребенка Как выбрать крестных Именины Как выбрать имя ребенку Исповедь Причастие Венчание Соборование Отпевание Панихида Святая вода Библия Евангелие Толкование Евангелия Молитвы Отче наш. Молитва Господня Молитвослов Вопросы священнику
Святые и чтимые иконы Святитель Николай Святой апостол Петр Александр Невский Серафим Саровский Матрона Московская Спиридон Тримифунтский Ксения Петербуржская Георгий Победоносец Иоанн Кронштадтский Сергий Радонежский Андрей Рублев Петр и Феврония Муромские Святая Ольга Иоанн Креститель Иоанн Златоуст Новомученики Владимирская икона Казанская икона
Православные посты и праздники Рождество Богородицы Воздвижение Креста Покров Введение во храм Рождество Крещение Сретение Благовещение Вербное Воскресенье. Вход Господень в Иерусалим Пасха Троица Вознесение Татьянин день Великий пост Рождественский пост Успенский пост Петров пост Рецепты постных блюд Масленица Прощеное воскресенье
Темы Смысл жизни Смерть и жизнь после смерти Конец света Рай Ангелы Дьявол Православный взгляд на аборты Заговоры Самоубийство Депрессии Обиды Ревность Атеизм Крещение Руси День Победы Песни Победы День святого Валентина Новый год
Персоналии Патриарх Кирилл Патриарх Алексий Патриарх Павел протодиакон Андрей Кураев Николай Второй Лев Толстой Галилей Высоцкий
Семья Семья Создать семью Мужу, жене Воспитание детей Многодетные семьи Бесплодие, усыновление Рождение ребенка Развитие ребенка Пережить развод, измену
Проекты Матроны.ру Не инвалид.ру Pravmir.com Форум Библиотека Календарь Лекторий
Мы в соц.сетях
Vkontakte
RSS
YouTube
LiveJournal
Подписка на рассылку
Почта Pravmail
О проекте
Помочь порталу
Rambler's Top100 Яндекс цитирования  Рейтинг@Mail.ru Непридуманные рассказы о войне Храм Всемилостивого Спаса Фонд Возращение Каталог Православное Христианство.Ру
Система Orphus Нашли ошибку в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
© 2003-2016 АНО «Православие и Мир»
Лицензия Минпечати Эл № ФС77-44847

Мнение авторов статей портала
может не совпадать с позицией редакции.
Перепечатка материалов сайта в печатных изданиях
(книгах, прессе) возможна только с письменного
разрешения Редакции.
Сайт создан компанией Hamburg Church Studio
Дизайн сайта