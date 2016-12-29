Смертники планировали взорвать церковь в Бангладеше

29 декабря. ПРАВМИР. Спецслужбы Бангладеш предотвратили теракт, совершить который исламисты планировали в день Рождества в одной из католических церквей Дакки.

Террористы собирались устроить при помощи террористов-смертников взрывы в церкви Святого Духа в квартале Банани, передает «Благовест-инфо» со ссылкой на AsiaNews.

Подозреваемые были задержаны накануне Католического Рождества, 24 декабря, в квартире в Ашконе. В числе задержанных оказался и новый лидер террористической группировки – Моинул Ислам, также известного как Абу Муса.

По версии следствия, квартира, которую взяли штурмом правоохранители, использовалась бомбистами как база. Среди тех, кто должен был подорвать себя в церкви, была одна женщина.

Власти Бангладеш усилили меры безопасности вокруг 62 христианских церквей, расположенных в Дакке. Кроме того, спецслужбы выясняют, кто финансировал и продолжает финансировать террористов.