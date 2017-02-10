Смешались в кучу Пушкин, Тютчев… (тест)
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“И присмирел наш род суровый, и я родился мещанин”
Отличите ли вы стихи поэта от текстов группы «Белый орел»?
О роли икон в жизни поэта
“И присмирел наш род суровый, и я родился мещанин”
Отличите ли вы стихи поэта от текстов группы «Белый орел»?
О роли икон в жизни поэта
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