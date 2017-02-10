Смешались в кучу Пушкин, Тютчев… (тест)

Трудно сосчитать, сколько выражений из стихов Александра Сергеевича Пушкина стали крылатыми. А если посмотреть на стихи всех русских поэтов, то и сосчитать невозможно! Крылатые выражения мы помним хорошо, а вот их первоисточники – не очень. Давайте проверим, хорошо ли вы знаете русскую поэзию, или, по крайней мере, творчество незабвенного Александра Сергеевича. Найдите крылатую пушкинскую строчку среди других, похожих по размеру и не менее известных.