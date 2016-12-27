СМИ: Опознаны первые жертвы авиакатастрофы Ту-154

27 декабря. ПРАВМИР. Накануне вечером, 26 декабря, в Москве были опознаны две жертвы авиакатастрофы Ту-154 Минобороны России в Черном море.

Среди них командир экипажа Ту-154 Роман Волков и помощник начальника департамента культуры министерства обороны Оксана Бадрутдинова, пишет «РИА Новости» со ссылкой на источник в силовых структурах.

На месте крушения самолета Ту-154 Минобороны России в Черном море обнаружены тела еще трех погибших, а также большое количество останков, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. Ранее сообщалось об обнаружении 13 тел погибших.

Кроме того, водолазы обнаружили один из бортовых самописцев на месте крушения. Он поднят из воды, его доставят в Москву. «Еще два бортовых самописца находятся в хвостовой части самолета. Они пока не найдены», – сообщили в силовых структурах.

По данным источников СМИ, версия, связанная с попаданием посторонних предметов в двигатель самолета, на данный момент рассматривается в качестве приоритетной. Специалисты говорят, что разрушения хвостовой части лайнера могут свидетельствовать о том, что командир хотел посадить самолет на воду.

Накануне ФСБ России сообщила, что сейчас проверяются четыре основные версии. «Основными рабочими версиями остаются попадание в двигатель посторонних предметов, некачественное топливо, повлекшее потерю мощности и отказ работы двигателей, ошибка пилотирования и техническая неисправность самолета», – сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

В настоящее время на месте происшествия продолжается поисково-спасательная операция, которую возглавляет МЧС. В ней принимают участие 45 кораблей и судов, 15 глубоководных аппаратов, 192 водолаза, 12 самолетов и 5 вертолетов. Для подъема крупных частей самолета на поверхность на месте работает морской самоходный кран, пишет РБК.