СМИ: Версия о теракте на борту Ту-154 не находит подтверждения

30 декабря. ПРАВМИР. Версия о теракте на борту разбившегося под Сочи 25 декабря Ту-154 Минобороны не находит подтверждения.

«Первые данные расшифровки бортовых самописцев, а также анализ состояния обломков, в том числе, отсутствие следов взрывчатых веществ, не оставляет оснований для дальнейшей проработки версии, которую потенциально можно квалифицировать как теракт», — цитирует «Интерфакс» источник, знакомый с ходом расследования.

Участникам расследования не удалось установить последствий взрыва либо технического вмешательства извне.

Кроме того, среди основных версий более не фигурируют сложные метеоусловия. «На первый план выходят версии о техническом и человеческом факторах, которые потенциально в совокупности могли привести к катастрофе», — сказал источник.

Самолет Ту-154 потерпел крушение в воскресенье, 25 декабря, через несколько минут после взлета из Адлера, где он проходил дозаправку для дальнейшего перелета в сирийскую Латакию. На его борту находились 92 человека, среди которых коллектив ансамбля песни и пляски имени Александрова, военнослужащие, журналисты. Они летели на авиабазу Хмеймим в Сирию для того, чтобы поздравить российских летчиков с наступающими праздниками. Также этим лайнером следовала в Латакию исполнительный директор благотворительного фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, более известная как Доктор Лиза, которая должна была доставить медикаменты в университетский госпиталь.