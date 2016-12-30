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Школа для родителей: воспитание детей от 0 до 4. (2-е издание)
Екатерина Бурмистрова
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СМИ: Власти России закроют англо-американскую школу из-за санкций

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30 декабря. ПРАВМИР. Российские власти приняли решение закрыть англо-американскую школу в Москве, где обучаются дети дипломатов из США, Великобритании и Канады.
СМИ: Власти России закроют англо-американскую школу из-за санкций
Фото: aas.ru

Таким образом в Москве ответили на введенные Вашингтоном санкции, пишет CNN.

Англо-американская школа, расположенная в Покровском-Стрешневе, основана в 1949 году. В ней обучаются дети англоязычных дипломатов и бизнесменов. По данным «Интерфакса», сейчас там около 1200 учеников.

По сведениям CNN, также закрывается ведомственный дом отдыха для сотрудников американской дипмиссии, расположенный в Серебряном бору.

Ранее президент США Барак Обама подписал санкции против России за «вмешательство в процесс выборов».  В частности, в санкционный список внесли фамилии шести физических лиц. Кроме того, под санкции попали ФСБ, ГРУ и три юридических лица. Также США объявили о высылке из страны 35 дипломатов РФ. Кроме того, госдеп заявил о закрытии двух «развлекательных комплексов (recreational compound) в США, которыми владеет российское правительство». Вероятнее всего, речь идет о дипломатических «дачах» в Мэриленде и Нью-Йорке, которые используются для отдыха, праздничных приемов и культурных мероприятий.

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