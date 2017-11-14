Смоленского тракториста наградят за смелость при спасении тонущего ребенка

Инцидент произошел 20 сентября. Ребенок упал в холодную воду по неосторожности. Он не умел плавать и сразу стал тонуть, сообщает пресс-служба МЧС Смоленской области. На крики его друзей о помощи быстрее всех из местных жителей отозвался именно Алексей Фирс, который работал неподалеку на прокладке водопроводной линии. Мужчина прямо в одежде прыгнул в реку и вытащил мальчика на берег.
«Я, не задумываясь, прыгнул в реку.Под трубами было достаточно глубоко, выше моего роста. Ребенок запутался ногами в тине и не смог бы выбраться самостоятельно. У меня у самого есть дети, дочери. Думаю, на моем месте так поступил бы каждый мужчина», – рассказал порталу Readovka.ru Алексей Фирс.
По словам тракториста, он не успел спросить у мальчика ни имени, ни места жительства. Ходатайство о награждении мужчины поступило в МЧС от главы муниципального образования «Вяземский район».