Состоялось первое заседание диссертационного совета по теологии

3 марта. ПРАВМИР. Первое заседание Объединенного диссертационного совета по теологии состоялось в Общецерковной аспирантуре и докторантуре имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия.

Диссовет был создан приказом Минобрнауки на базе Общецерковной аспирантуры и докторантуры, Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, Московского государственного университета и Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации.

На заседании рассмотрели диссертацию протоиерея Павла Хондзинского на соискание ученой степени кандидата наук по специальности теология на тему: «Разрешение проблем русского богословия XVIII века в синтезе святителя Филарета, митрополита Московского», сообщает пресс-служба Московской Патриархии.

Диссовет сформировал комиссию из числа своих членов для предварительного ознакомления с диссертацией и подготовки заключения. Защита диссертации предварительно намечена на конец мая 2017 года.