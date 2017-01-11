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Сотрудник ФСБ спас в Приморье шестерых детей из горящих яслей

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11 января. ПРАВМИР. Сотрудник ФСБ России прапорщик Алексей Пузанов спас шестерых детей и молодую женщину из частного детского сада в Приморье, когда там случился пожар.
Сотрудник ФСБ спас в Приморье шестерых детей из горящих яслей
Фото: primorye24.ru

Инцидент произошел днем 4 января. Мужчина ехал на своей машине по улице 3-я Шоссейная во Владивостоке. Увидев клубы черного дыма из окна одного из домов, он подъехал к полыхающему строению. В это время из окна второго этажа выглядывала и просила о помощи молодая женщина, сообщает сайт «Приморье 24».

Выяснилось, что в этом доме располагался частный детский сад, в котором на тот момент находилось шестеро воспитанников, старшему из которых не было и двух лет. Воспитательница стала по очереди скидывать детей на руки Алексею.

После того, как дети были спасены, мужчина вместе с братом, оказавшимся неподалеку, вытащили по приставной лестнице через окно теряющую сознание воспитательницу.

Легко одетые воспитательница и дети дожидались приезда медиков в машине Алексея. После того, как часть детей забрали родители, а остальные были размещены у соседей, Алексей уехал.

9 января Алексей Пузанов получил из рук начальника Пограничного управления ФСБ России именные часами. Кроме того, военнослужащий будет представлен к государственной награде – медали «За спасение погибавших».

Сегодня же стало известно о похожей истории, которая произошла в Сочи. Там полицейский Владимир Новиков вместе с друзьями спас из горящего дома целую семью.

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