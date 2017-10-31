Сотрудник МЧС спал женщину с двумя детьми в горах Крыма

31 октября. ПРАВМИР. Водитель пожарной части города Волгодонска вынес из селевого потока двух детей и помог семье добраться до безопасного места

Водитель пожарной части города Волгодонска Сергей Копеев спас трех человек в Крымских горах. 50-летний мужчина совершил подвиг еще в августе, но подробности происшествия стали известны недавно, пишет «МК».

Машина Екатерины, в которой кроме нее находилось двое детей 6 и 14 лет, ночью попала в селевой поток под Судаком во время сильного дождя. Автомобиль был снесен стихией, он врезался в отбойник. На счастье, в это время мимо проезжал Сергей Копеев – он возвращался из Севастополя, в котором навещал своего сына. Мужчина пешком добрался до автомобиля пострадавших и по очереди перенес детей в свою машину. После этого он с помощью троса вытащил «Lifan» Екатерины и отбуксировал его до ближайшей автомастерской. Мужчина отдал детям свою сухую запасную одежду и отвез всех пострадавших в кемпинг. Только после этого он продолжил свой путь домой.

Пострадавших и машину Сергей Копеев вытаскивал из ледяной грязи, из-за чего он сильно заболел и две недели пробыл на больничном. Вернувшись на работу, сотрудник МЧС доложил о случившемся руководству и забыл об этой истории.

Спасенная женщина разыскивала героя почти месяц, она обзвонила все ведомства и в итоге вышла на 26-ю пожарно-спасательную часть города Волгодонска, где Сергей Копеев служит водителем.

«Я даже не поняла, откуда появился наш спаситель. В нашей жизни есть теперь второй день рождения. Очень просим отметить этого героя за такой подвиг», – написала Екатерина благодарственный отзыв на сайте МЧС.

Известно, что руководство пожарной части, в которой работает Сергей Копеев, будет ходатайствовать о его награждении нагрудным знаком «Участник ликвидации последствий ЧС».