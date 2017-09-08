Сотрудник полиции Северной Осетии получил медаль за спасение ребенка (видео)

8 сентября. ПРАВМИР. Глава МВД Владимир Колокольцев подписал приказ о награждении сотрудника осетинской полиции медалью МВД России «За смелость во имя спасения», сообщает пресс-служба ведомства.

Медаль получил Игорь Разумов, старший инспектор из Северной Осетии, который спас тонущего ребенка из Каспийского моря.

«Находясь в отпуске на берегу Каспийского моря, Игорь Разумов заметил, как ребенок, заплыв на глубину, стал тонуть. Не раздумывая, полицейский бросился на помощь, смог найти в толще воды ребенка, вытащил его на берег и оказал первую доврачебную помощь мальчику», – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Игорь Разумов считает, что на его месте так поступил бы каждый. Одиннадцатилетний мальчик по совету майора полиции записался на секцию плавания. Семья полицейского и спасенного им мальчика теперь дружат.