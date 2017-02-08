Сотрудников «Первого меда» ожидают масштабные сокращения

8 февраля. ПРАВМИР. Две трети сотрудников факультета послевузовского образования Первого московского государственного медуниверситета имени Сеченова находятся под угрозой сокращения.

Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на информацию от сотрудников вуза, обнародованную руководством учреждения на последнем ученом совете.

Всего планируется ликвидировать около десяти кафедр этого факультета. «Прямо сейчас, буквально с понедельника, закрывают или сливают с другими, что фактически означает ликвидацию, около 10 из 50 кафедр факультета последипломного образования. Например, кафедры паталогической анатомии, клинической трансфузиологии, нефрологии, сердечно-сосудистой хирургии», – сообщил на условиях анонимности сотрудник Первого меда

«Объясняют это тем, что Минздрав перестал финансировать один из трех циклов повышения квалификации — тематическое усовершенствование, а это две трети финансирования факультета», – сказал собеседник издания. По его подсчетам, будут закрыты около 200 ставок из 300.

В вузе указанные цифры не подтверждают, но отмечают, что проводится «плановая оптимизация», а «сокращение ставок не затронет основных работников».

В Минздраве (ведомство является учредителем вуза) сообщили, что каких-либо указаний о проведении сокращений сотрудников в МГМУ им. И. М. Сеченова со стороны ведомства не было, «при этом обращаем внимание, что, в соответствии с действующим законодательством, вузы самостоятельно проводят внутреннюю оптимизацию, включая изменение штатного расписания».

В пресс-службе Первого меда сообщили, что «в университете проводятся плановые мероприятия по оптимизации системы послевузовского профессионального образования».

«В частности, в последние годы факультет послевузовского профессионального образования врачей был преобразован в Институт профессионального образования, что повышает его статус и требования к программам дополнительного профессионального образования»,— сообщили там.