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Социальные выплаты москвичей вырастут с 2018 года

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31 октября. ПРАВМИР. Социальные пособия вырастут у малообеспеченных, многодетных семей и пенсионеров
Социальные выплаты москвичей вырастут с 2018 года
Фото:mos.ru

Социальные выплаты проживающих в Москве  малообеспеченных семей, многодетных семей и пенсионеров будут увеличены с 2018 года. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин заявил на заседании президиума правительства столицы в городской мэрии, сообщает сайт столичного градоначальника.

Социальные выплаты пенсионерам вырастут с 14,5 тысяч до 17,5 тысяч рублей. Прибавку получат почти 1,4 миллиона пенсионеров. Более чем в два раза вырастут  компенсации ветеранам труда, труженикам тыла и жертвам политических репрессий, также вдвое увеличатся городские пособия ветеранам-участникам обороны Москвы. Москвичи-долгожители могут также рассчитывать на единовременные компенсации, например, по 15 тысяч рублей получат те, кому в следующем году исполнится 101 год и больше.

Выплаты малообеспеченным семьям увеличат от трех до 6,25 раз. Так ежемесячное пособие на ребенка вырастет до 10 тысяч рублей (в 2017 году — две тысячи рублей) для малообеспеченных семьей с детьми до трех лет. Пособия малообеспеченным матерям- и отцам-одиночкам,  также военнослужащим, проходящим военную службу по призыву, на ребенка до трех лет увеличат до 15 тысяч рублей.  Выплаты на детей старше трех лет и пособия многодетным семьям и семьям, воспитывающим детей-инвалидов, станут больше в два раза.

Ежемесячные пособия многодетных семей будут увеличены в два раза. Многодетные семьи с пятью и более детьми будут получать ежемесячные выплаты на приобретение детской одежды, оплату жилья, коммунальных услуг и телефонной связи.

Всего из бюджета Москвы на социальные нужды в 2018 году планируется выделить 430 миллиардов рублей.

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