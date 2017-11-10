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Социальный центр святителя Тихона объявил срочный сбор памперсов

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10 ноября. ПРАВМИР. Социальный центр святителя Тихона при Донском монастыре объявил срочный сбор памперсов для взрослых и детей.
Социальный центр святителя Тихона объявил срочный сбор памперсов

Как сообщает пресс-служба социального центра, количество подопечных, которые нуждаются в специальных предметах гигиены, увеличилось, а запасы – истощились. Необходимы памперсы всех видов и размеров.

Как передать:

* Принести и оставить в черном коробе для сбора пожертвованных вещей, который установлен возле офиса Социального центра святителя Тихона. (Вход в центральные ворота монастыря и сразу налево).

*  Интернет-магазины! Можно найти недорогие памперсы, сделать и оплатить заказ сразу по нашему адресу: Донской монастырь, Донская площадь 1-3, оставив для связи телефон нашего координатора Оли: 8 (910) 470 30 63.

Примеры подгузников для детей в интернет-магазине:
https://www.korablik.ru/product/114179
https://www.korablik.ru/product/57055
Подгузники для взрослых в интернет-магазине:
10 шт. https://www.onlinetrade.ru/catalogue/p…lykh_id…
30 шт. https://www.onlinetrade.ru/catalogue/p…oslykh_…

Подробнее об акции рассказывает директор Социального Центра Святителя Тихона Александр Гезалов:
https://vk.com/club121946408?w=wall-12…46408_1164

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