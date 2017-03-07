Социологи выяснили, каким врачам доверяют россияне

7 марта. ПРАВМИР. Более половины россиян доверяют классической и народной медицине. Восточная медицина, гомеопатия и экстрасенсы доверием не пользуются.

52% россиян доверяют народной медицине, но при этом доля скептиков увеличилась с 31% до 41% за семь лет, сообщает «Левада центр».

Обычным врачам в той или иной степени доверяют две трети россиян (67%), менее трети (28%) – не доверяют. Эти показатели не изменились с 2010 года.

Восточной медицине россияне скорее не доверяют (52%), чем доверяют (30%), хотя с 2010 года сторонников этого направления стало больше (было 14%).

Доверие гомеопатам держится примерно на одном уровне с 2010 года и сейчас составляет 16%. Не доверяют им 64% россиян (54% семь лет назад). Каждый пятый (20%) затруднился ответить.

Экстрасенсам доверяет каждый десятый респондент (9% против 6% в 2010 году), однако большинство все же не выказывает им доверия (81% против 77% ранее).

Опрос был проведен среди 1600 человек в 137 населенных пунктах России.