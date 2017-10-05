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Социологи зафиксировали снижение престижности профессии учителя

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5 октября. ПРАВМИР. Статус и доходность профессии учителя в нашем обществе сегодня оцениваются ниже, чем несколько лет назад, выяснили социологи.
Социологи зафиксировали снижение престижности профессии учителя

Так, положение учителей в обществе россияне сегодня оценивают в среднем на 2,86 балла из 5 возможных. Для сравнения, в 2014 г. – 2,91 балла. Вместе с тем 42% опрошенных считают, что учителя утрачиваю уважение в обществе (об обратном говорят 20%), сообщает ВЦИОМ.

Оценка доходности профессии учителя после пикового значения 2013 г. (2,77 балла) снижается – до 2,33 в 2017 г. Желанность профессии для детей оценивается выше – 2,86 балла, что, однако, ниже показателя 2014 г. (3,14).

Школьный учитель, по словам россиян, в первую очередь должен проявлять доброжелательность (30%) и любовь к детям (26%), быть терпеливым (13%) и справедливым (11%), в то же время являться компетентным специалистом (28%), в целом образованным человеком (16%) и хорошим психологом (13%).

Результаты исследования ВЦИОМ опубликовал накануне дня учителя.

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