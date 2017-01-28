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Совет епископов Англиканской церкви отказался признавать однополые браки

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Совет епископов церкви Англии отказался менять свою позицию о вопросу однополых браков. После двух лет обсуждений совет пришел к выводу, что основное учение церкви о браке как о союзе одного мужчины и одной женщины должно остаться неизменным.
Совет епископов Англиканской церкви отказался признавать однополые браки

“Церковь не должна менять свои доктрины по веянию моды на каждом новом этапе истории”, – заявил епископ норвичский Грэм Джеймс, однако добавил, что внутри Англиканской церкви есть разные позиции по этому вопросу.

“Это не последнее слово по данному вопросу. Существуют очень разные взгляды на однополые отношения как внутри церкви, так и в совете епископов, которые основываются главным образом на различных толкованиях Священного Писания”, – сказал он.

В феврале 2017 года соответствующий доклад будет представлен генеральному синоду Англиканской церкви, сообщает The Independent.

Несмотря на отказ от изменения позиции по вопросу однополых браков, в отчете говорится, что новые принципы должны обеспечить “максимальную свободу” для геев,  а церковь должна внедрить более свежий и доброжелательный подход.

Закон об однополых браках был принят в Англии и Уэльсе в 2013 году.

 

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