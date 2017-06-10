Советы паломника: когда и как идти к святителю Николаю

Стоять плечом к плечу необязательно

Сразу скажу, что я все сделал неправильно. К мощам я приехал во вторник, к восьми утра. Простоял я восемь часов. Сейчас я знаю, как сделать так, чтобы стоять гораздо меньше. Много в этой очереди было похвального. Но было несколько досадных моментов, к которым надо быть готовым.

Всех приехавших запускают в огороженные пространства, «шлюзы». С прибывшими в одинаковое время с тобой ты должен будешь провести все время. Если нет ливня или урагана, то пребывание в очереди можно превратить в прекрасную многочасовую прогулку. Главное – не толпиться в голове своего отделения очереди. Там паломники стоят плечо к плечу, там некуда поставить ногу. А вот за их спинами такие же люди из очереди прогуливаются со стаканчиками кофе, непринужденно беседуют, устраивают легкие пикники, рассматривают окрестности, облокотившись на парапет с сигаретой в руке, и даже катаются на скейтбордах!

Много палаток с едой и много туалетов. Спиртного я не видел. Есть врачи, скорая помощь. Вдоль очереди ходят волонтеры со словами утешения и иконой Николая Чудотворца. Всегда есть свободные парапеты вдоль реки, на которых можно в теплую погоду безопасно сидеть. Стоящие в голове тоже могут расслабиться, если зайдут в специальные автобусы вдоль всего маршрута. А вот православным из конца очереди там мест не хватает (снова повторюсь, что речь идет не обо всей очереди, а только о той закрытой со всех сторон части, в которую ты попал). В автобусах можно укрыться при любой непогоде.

За восемь часов – ни одного упрека

Имея опыт нескольких Великорецких крестных ходов, я был удивлен, когда увидел, что публика в этой очереди к мощам совсем другая. Она светская и неподготовленная. Почти ни у кого нет акафиста Святителю Николаю, мало про кого можно сказать, что он пришел сюда, чтобы попросить о чем-то самом-самом важном. Это не значит, что таких людей не было, но никто не вздохнул рядом: «У меня дома больной, стою, чтобы он выздоровел…» или «Батюшка Николай, помоги мне с работой». Очень закрытые в этом плане были паломники. Редко кто перекрестится или прочитает молитву. Люди бы и не против, если бы им рассказали, как надо стоять, или раздали тексты. Поэтому в очереди много посторонних тем в разговорах, мало представления о молитвенной тишине.

Но надо отдать должное, за все восемь часов стояния я не слышал ни одного упрека, ни одного бранного слова. Невероятно трепетное отношение друг к другу.

Очень много приезжих. Они встали ночью и прибыли на первых электричках. Сейчас я знаю много нового из их разговоров про огороды, удобрения и т.п. Простые душевные люди, которые не были готовы стоять столько времени. Милые тетки, у которых через три часа ноги просто звенели от усталости. А впереди еще пять часов стояния! Конечно, тяжело. Возраст разный. Молодежи было много. Даже со скейтбордами.

Обычно ожидали, что очередь продвинется и нас переведут в соседний шлюз, около тридцати минут. Но были остановки по часу. Невыносимые. Сразу появились разговоры о спецавтобусах с блатными пассажирами, которых везут вне очереди, а мы в это время ждем так долго. Я таких специальных автобусов, честно говоря, не видел. Блатные были, но их совсем немного: пиджаки с пузиками «выгуливали» к мощам свои семейства. Скорее, это неприятное исключение.

Как про нас забыли

Параллельно идет социальная очередь с инвалидами и грудными детьми. Грудными оказывались не все дети. Мне кажется, что провозили в колясках детей до двух лет. Их все время пускали, а нас – нет! По этой причине были даже скандалы в общей очереди. Потому что наступил момент, когда про основную очередь забыли на час с лишним. Реально забыли.

Мы уже попали в самый последний отсек и должны были войти к мощам. И про нас забыли. Вначале все ждали довольно тихо. Но ведь уже прошло восемь часов. Среди нас были отъезжающие на вокзалы и в аэропорты. Был мужчина, которого из-за отсутствия увольняли с работы! Люди стали возмущаться и требовать, чтобы их пропустили.

А что такое требовать и ругаться в такой момент? Это растерять благодать. Но сил реально не было.

Мы же видели, как опустели все подходы к Храму Христа Спасителя, а потом увидели пустую площадь перед ним. Это в три часа дня!

Многотысячная очередь оказалась в управлении очередной равнодушной бездарностью, которая не обратила внимание, что люди больше часа не движутся (повторюсь, таких случаев было три). И это не догадки, потому что я слышал, как шеф охраны ругался с подчиненными, что они не сообщают, когда все паломники уже прошли. Эта безобразная ситуация привела к тому, что паломники мигом забыли обо всех плюсах. А плюсов было много: все, от кого зависит очередь, очень вежливые, услужливые, спокойные, добросердечные. Всегда шли навстречу. Мы реально ни в чем не нуждались. Но хотелось еще и двигаться к мощам. А движения не было. Я молчал из последних сил, потому что знаю: без трудностей ничего получить нельзя.

Лучше приходить вечером

Очень важно, если вы соберетесь в эту очередь, приготовьте заранее записки, чтобы потом не терять время и силы в храме. Обязательно напишите дома записку Молебен Святителю Николаю. Ее можно будет отдать после поклонения мощам, и ее прочитают прямо у ковчега. Возьмите, что хотите приложить к мощам: икону, крест, нательный крестик, косынку. Нужно будет прикладываться самому и прикладывать предметы одновременно. На это у вас будет три-пять секунд. Когда нас пустили, все было легко и достойно. Несколько секунд у мощей – немного. Но на самом деле я простоял возле них все эти восемь часов!

Возьмите в очередь акафист Святителю Николаю – легче пройдет время. Не забудьте воду и шоколадку, чтобы были силы :) Но это все можно купить на каждой остановке. Просто не всегда хочется отвлекаться и выходить из очереди. В авангард своей очереди проходите только когда увидите Храм Христа Спасителя. До ХХС местоположение паломника в загончике роли не играет (если только у вас нет цели занять на время остановки места в автобусе). Туалеты на каждом шагу. Они, можно сказать, сопровождают очередь. Если не возьмёте покрытия для головы – сгорите!

Теперь о том, когда лучше приходить!!! На сайте “Никола-2017” я этого не нашел, возможно, просто не увидел: открывается проход к мощам, как мне сказали, в семь утра. Но лучше не занимать очередь утром. Не повторяйте моих ошибок! Вечером очередь меньше. Главное – попасть в нее до 17 часов. Но если вы обоснуете охранникам, что у вас особая ситуация, вас пропустят и позже. Самая маленькая очередь, естественно, в непогоду (даже в ураган люди стояли). Меньше всего людей во второй половине дня в воскресенье!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! В будни прибывает много паломнических групп. В воскресенье их мало. После приложения к мощам можно задержаться в храме на акафист. Будут вопросы – пишите :) Бог в помощь! :)

Источник – Фейсбук Александра Казакевича