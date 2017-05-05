Современный центр диагностики онкозаболеваний откроется в Москве

5 мая. ПРАВМИР. Новый медицинский центр по диагностике и лечению онкологических заболеваний откроется в Москве 15 мая. Клинику откроет компания «Медскан.РФ» по адресу улица Обручева, дом 21А. Здесь можно будет пройти обследование и получить консультацию квалифицированных специалистов-онкологов.

«Пациентам предложат самые современные методы лекарственной терапии опухолей и лучевой терапия на высокотехнологичном европейском оборудовании», – говорится в сообщении компании. Больных будут лечить амбулаторно, что позволит им максимально адаптировать курс лечения к своему привычному образу жизни, говорят в «Медскан.РФ».

Новая клиника открывается в сотрудничестве с Медицинским центром Университета города Питтсбург – одним из ведущих онкологических учреждений США. Именно в Питтсбурге консультировали специалистов «Медскан.РФ» по выбору оборудования для центра и организовывали стажировку врачей-онкологов. «Онкология – это тяжелое испытание для пациентов. И наши врачи должны помочь больным пройти это испытание.

Для этого мы закупили самое современное оборудование и работаем в сотрудничестве с ведущими мировыми центрами по лечению рака», – говорит Дмитрий Горнастолев, и.о. главного врача «Медскан.РФ».

«У нас установлен один из самых современных линейных ускорителей. Он позволяет производить лучевую терапию с очень высокой точностью, в том числе радиотерапию, когда опухоль удаляется лучом всего за 1-2 сеанса», – добавил он. По словам Горнастолева, решение о методе лечения будет комплексно принимать консилиум врачей.

На сегодняшний день «Медскан.РФ» обладает четырьмя диагностическими центрами в Москве.