О портале
Страницы
Проекты «Правмира»
Как правильно провести Святки?
Как правильно провести Святки?
Правмир
Vkontakte
RSS
YouTube
LiveJournal
Помочь порталу Подписаться на рассылку
Книги
Правмира
Школа для родителей: воспитание детей от 0 до 4. (2-е издание)
Екатерина Бурмистрова
Навигация
Важные темы:

Союз музеев расценил передачу Исаакиевского собора церкви как ликвидацию музея

|
13 января. ПРАВМИР. Государственный музей-памятник «Исаакиевский собор» имеет непреходящее священное значение для нескольких поколений музейных работников Ленинграда – Санкт-Петербурга, говорится в заявлении Президиума Творческого союза музейных работников Петербурга и Ленинградской области по поводу полной передачи в ведение Русской православной церкви Исаакиевского собора.
Союз музеев расценил передачу Исаакиевского собора церкви как ликвидацию музея
Фото: rossija.info

Именно в Исаакиевском соборе в годы Великой Отечественной войны хранились более 120 тысяч предметов музейного значения, в годы блокады в подвалах собора жили десятки музейных сотрудников, которые сохраняли для потомков культурное наследие, готовили многочисленные выставки, поднимавшие боевой дух ленинградцев и приближавшие Победу, говорится в заявлении.

«Нам казалось, что за последние весьма непростые годы взаимодействия Русской православной церкви и музеев наконец-то появился и уже накоплен определенный опыт не противостояния, а компромиссов. <…> За прошлый год в Исаакиевском соборе было проведено 640  богослужений, то есть почти каждый день проходили 2 богослужения, при этом, естественно, что прихожане на службы заходят в собор бесплатно», – отмечают музейщики.

«Блестящий музей – другое определение этому музею подобрать трудно! Один из самых посещаемых в стране, организация работы с туроператорами и  посетителями находится на высочайшем уровне. Это уникальный музей, который не только не получает ни копейки из бюджета на текущие расходы, но и все работы по реставрации выполняет за счет своих доходов. <…> Нам кажется, что, учитывая далеко не однозначную оценку объявленного решения, влекущего за собой ликвидацию одного из самых успешных музеев России, мы сможем продолжить совместную работу по поиску правильного пути – пути сотрудничества и взаимодействия, а не противостояния», – заключают в союзе музеев.

10 января губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко объявил, что Исаакиевский собор будет передан в пользование РПЦ, но сохранит музейные функции. В Минкультуры, в свою очередь, заявили, что передача Исаакиевского собора РПЦ фактически означает ликвидацию музея.

Теги:
, , ,
Понравилась статья? Помоги сайту!
Правмир существует на ваши пожертвования.
Ваша помощь значит, что мы сможем сделать больше!
Любая сумма
Пожертвовать
300
Пожертвовать
Автоплатёж  
Подписаться
500
Пожертвовать
1 000
Пожертвовать
Пожертвования осуществляются через платёжный сервис CloudPayments.
Комментарии
Обсудить на форуме
Похожие статьи
Исаакиевский собор передадут РПЦ в 2019 году
Исаакиевский собор передадут РПЦ в 2019 году
Новостная служба "Православие и мир"

Музей в течение двух лет должен передать Московскому патриархату в пользование музейные предметы и коллекции

Церковь обещает сделать свободный вход в Исаакиевский собор
Церковь обещает сделать свободный вход в Исаакиевский собор
Новостная служба "Православие и мир"

Также обещано сохранить возможность посещения колоннады

Губернатор Петербурга объявил о передаче Исаакиевского собора РПЦ
Губернатор Петербурга объявил о передаче Исаакиевского собора РПЦ
Новостная служба "Православие и мир"

В Церкви обещают сохранить музейные и просветительские функции собора

Благотворительный фонд
Динара Мухтарова: снова двигаться
Динара Мухтарова: снова двигаться
72% собрано / 100290 руб. осталось
Александр Ефимов: срочно нужен «КиберНож»!
Александр Ефимов: срочно нужен «КиберНож»!
65% собрано / 121760 руб. осталось
Проект "Правмира"
Мифы о православии
Мифы о православии
Подробнее
Другие статьи автора
"
Главный редактор «Правмира» получила премию правительства в области СМИ
Новостная служба "Православие и мир"

Премия вручена за большой вклад в духовно-нравственное воспитание и реализацию социально-значимых проектов

"
В Астраханской области студент вынес ребенка из горящего дома
Новостная служба "Православие и мир"

Дом был закрыт на замок, самостоятельно мальчик не выбрался бы

"
В Москве из приемной семьи изъяты 12 детей с подозрением на ВИЧ
Новостная служба "Православие и мир"

Аппарат уполномоченного при президенте России по правам ребенка занимается этой ситуацией

Все статьи автора
Статьи Дня
«Каждый из нас рисует в себе изображение Христа»
Архимандрит Андрей (Конанос)

Архимандрит Андрей (Конанос) о том, как сказать отчаянию твердое «нет»

История старой квартиры: 100 лет неодиночества
Настя Дмитриева

Дедушкина табуретка, чугунный утюг и другие символы русской семьи в книге года

Колядка из Торонто для недоношенных младенцев (+видео)
Лорен Энрикес

Канадские медсестры поздравили своих подопечных с Рождеством

самое читаемое

«Ватрушка» как родительский кошмар: 15 вопросов травматологу о детских переломах12,654

Священник из Ставропольского края запрещен в служении на пять лет12,201

Зачем детей приносили в жертву?10,556

Константин Хабенский: Простить – значит идти дальше9,542

И вдруг мама исчезла. Что пережила дочь Нилуфар из Узбекистана7,320

Епархия разъяснила причины запрещения иерея Андрея Соковых в служении5,702

В эти дни Бог прижимает нас к Своей груди5,541

Фотограф Юрий Храмов: Я учусь у детей жить каждый день, как последний5,420

Почему наши дети лгут: 4 главные причины5,135

Осужденную за репост видео воспитательницу детского сада посадили в карцер4,878

лучшие авторы

Новостная служба58,623

Валерия Михайлова21,909

Ольга Шульчева-Джарман10,556

Редакция портала "Православие и мир"7,577

Анна Уткина7,320

Священник Константин Камышанов5,540

Ксения Кнорре Дмитриева5,420

Дмитрий Емец5,135

Катерина Мурашова4,348

Настя Дмитриева1,513

Первые шаги в храме Христос Троица Крещение Крещение ребенка Как выбрать крестных Именины Как выбрать имя ребенку Исповедь Причастие Венчание Соборование Отпевание Панихида Святая вода Библия Евангелие Толкование Евангелия Молитвы Отче наш. Молитва Господня Молитвослов Вопросы священнику
Святые и чтимые иконы Святитель Николай Святой апостол Петр Александр Невский Серафим Саровский Матрона Московская Спиридон Тримифунтский Ксения Петербуржская Георгий Победоносец Иоанн Кронштадтский Сергий Радонежский Андрей Рублев Петр и Феврония Муромские Святая Ольга Иоанн Креститель Иоанн Златоуст Новомученики Владимирская икона Казанская икона
Православные посты и праздники Рождество Богородицы Воздвижение Креста Покров Введение во храм Рождество Крещение Сретение Благовещение Вербное Воскресенье. Вход Господень в Иерусалим Пасха Троица Вознесение Татьянин день Великий пост Рождественский пост Успенский пост Петров пост Рецепты постных блюд Масленица Прощеное воскресенье
Темы Смысл жизни Смерть и жизнь после смерти Конец света Рай Ангелы Дьявол Православный взгляд на аборты Заговоры Самоубийство Депрессии Обиды Ревность Атеизм Крещение Руси День Победы Песни Победы День святого Валентина Новый год
Персоналии Патриарх Кирилл Патриарх Алексий Патриарх Павел протодиакон Андрей Кураев Николай Второй Лев Толстой Галилей Высоцкий
Семья Семья Создать семью Мужу, жене Воспитание детей Многодетные семьи Бесплодие, усыновление Рождение ребенка Развитие ребенка Пережить развод, измену
Проекты Матроны.ру Не инвалид.ру Pravmir.com Форум Библиотека Календарь Лекторий
Мы в соц.сетях
Vkontakte
RSS
YouTube
LiveJournal
Подписка на рассылку
Почта Pravmail
О проекте
Помочь порталу
Rambler's Top100 Яндекс цитирования  Рейтинг@Mail.ru Непридуманные рассказы о войне Храм Всемилостивого Спаса Фонд Возращение Каталог Православное Христианство.Ру
Система Orphus Нашли ошибку в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
© 2003-2017 АНО «Православие и Мир»
Лицензия Минпечати Эл № ФС77-44847

Мнение авторов статей портала
может не совпадать с позицией редакции.
Перепечатка материалов сайта в печатных изданиях
(книгах, прессе) возможна только с письменного
разрешения Редакции.
Сайт создан компанией Hamburg Church Studio
Дизайн сайта