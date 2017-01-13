Союз музеев расценил передачу Исаакиевского собора церкви как ликвидацию музея

13 января. ПРАВМИР. Государственный музей-памятник «Исаакиевский собор» имеет непреходящее священное значение для нескольких поколений музейных работников Ленинграда – Санкт-Петербурга, говорится в заявлении Президиума Творческого союза музейных работников Петербурга и Ленинградской области по поводу полной передачи в ведение Русской православной церкви Исаакиевского собора.

Именно в Исаакиевском соборе в годы Великой Отечественной войны хранились более 120 тысяч предметов музейного значения, в годы блокады в подвалах собора жили десятки музейных сотрудников, которые сохраняли для потомков культурное наследие, готовили многочисленные выставки, поднимавшие боевой дух ленинградцев и приближавшие Победу, говорится в заявлении.

«Нам казалось, что за последние весьма непростые годы взаимодействия Русской православной церкви и музеев наконец-то появился и уже накоплен определенный опыт не противостояния, а компромиссов. <…> За прошлый год в Исаакиевском соборе было проведено 640 богослужений, то есть почти каждый день проходили 2 богослужения, при этом, естественно, что прихожане на службы заходят в собор бесплатно», – отмечают музейщики.

«Блестящий музей – другое определение этому музею подобрать трудно! Один из самых посещаемых в стране, организация работы с туроператорами и посетителями находится на высочайшем уровне. Это уникальный музей, который не только не получает ни копейки из бюджета на текущие расходы, но и все работы по реставрации выполняет за счет своих доходов. <…> Нам кажется, что, учитывая далеко не однозначную оценку объявленного решения, влекущего за собой ликвидацию одного из самых успешных музеев России, мы сможем продолжить совместную работу по поиску правильного пути – пути сотрудничества и взаимодействия, а не противостояния», – заключают в союзе музеев.

10 января губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко объявил, что Исаакиевский собор будет передан в пользование РПЦ, но сохранит музейные функции. В Минкультуры, в свою очередь, заявили, что передача Исаакиевского собора РПЦ фактически означает ликвидацию музея.