Союз ученых Петербурга выступил против передачи Церкви Исаакиевского собора

18 января. ПРАВМИР. Петербургский союз ученых выступил против передачи Исаакиевского собора Русской православной церкви.

В Союзе ученых считают, что передача Исаакиевского собора в пользование РПЦ нанесет ущерб научной деятельности музея.

«Не следует бросаться из крайности в крайность: в годы тоталитаризма храмы уничтожали, сейчас стали передавать церкви давно ставшие музеями соборы. Принадлежащие городу соборы-музеи, являющиеся историко-культурными памятниками мирового значения и его “визитной карточкой”, должны оставаться светскими государственными учреждениями, в случае с Исаакиевским собором – “двойного назначения”», – говорится в заявлении союза ученых.

Ранее против передачи собора выступил Санкт-Петербургский Союз музеев.

Власти Петербурга приняли решение о передаче Исаакиевского собора РПЦ, сохранив его музейную функцию. Процесс передачи должен быть завершен к 2019 году. Информация о передаче собора Церкви вызвала неоднозначную реакцию среди петербуржцев