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Создан Оргкомитет для проведения памятных мероприятий к 100-летию начала гонений на Церковь

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1 февраля. ПРАВМИР. Священный Синод принял решение образовать Организационный комитет по реализации программы общецерковных мероприятий к 100-летию начала эпохи гонений на Русскую Православную Церковь.
Создан Оргкомитет для проведения памятных мероприятий к 100-летию начала гонений на Церковь

Оргкомитет создан в составе 24 человек, его председателем назначен митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий (полный список участников – на сайте Московского Патриархата, журнал № 1).

Священный Синод в своем заседании 16 апреля 2016 года (журнал № 27) утвердил состав рабочей группы по подготовке общецерковной программы памятных мероприятий в связи со 100-летней годовщиной убиения первых новомучеников Церкви Русской.

В заседании Высшего Церковного Совета 29 декабря 2016 года председатель рабочей группы Преосвященный епископ Воскресенский Савва, первый заместитель управляющего делами Московской Патриархии, представил подготовленную рабочей группой программу памятных мероприятий. Высший Церковный Совет определил представить на рассмотрение Священного Синода предложение сформировать особый организационный комитет для реализации упомянутой программы на протяжении нескольких лет.

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