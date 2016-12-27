Создан Церковно-общественный совет по развитию русского церковного пения

Как сообщил председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, главой Совета назначен протоиерей Александр Агейкин.
Протоиерей Александр Агейкин родился 8 июня 1971 г. в г. Одинцово-10 (ныне поселок городского типа Власиха) Московской обл.
В 1994 г. окончил Историко-архивный институт Российского государственного гуманитарного университета.
7 апреля 1996 г. рукоположен в сан диакона и назначен в храм Благовещения Пресвятой Богородицы в Федосьине г. Москвы.
В 2000-2013 гг. – клирик кафедрального соборного Храма Христа Спасителя г. Москвы.
2 мая 2002 г. Святейшим Патриархом Алексием II возведен в сан протодиакона.
9 сентября 2012 г. Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом рукоположен во пресвитера к клиру Храма Христа Спасителя в Москве с возведением в сан протоиерея и возложением креста с украшениями.
Указом Святейшего Патриарха Кирилла от 24 марта 2013 г. назначен настоятелем Богоявленского кафедрального собора в Елохове г. Москвы.
Женат, трое детей.