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Создан Церковно-общественный совет по развитию русского церковного пения

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27 декабря. ПРАВМИР. Священный Синод счел важным регулярное проведение съездов регентов и певчих и постановил создать при Патриархе Московском и всея Руси Церковно-общественный совет по развитию русского церковного пения.
Создан Церковно-общественный совет по развитию русского церковного пения

Как сообщил председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, главой Совета назначен протоиерей Александр Агейкин.

Протоиерей Александр Агейкин родился 8 июня 1971 г. в г. Одинцово-10 (ныне поселок городского типа Власиха) Московской обл.

В 1994 г. окончил Историко-архивный институт Российского государственного гуманитарного университета.

7 апреля 1996 г. рукоположен в сан диакона и назначен в храм Благовещения Пресвятой Богородицы в Федосьине г. Москвы.

В 2000-2013 гг. – клирик кафедрального соборного Храма Христа Спасителя г. Москвы.

2 мая 2002 г. Святейшим Патриархом Алексием II возведен в сан протодиакона.

9 сентября 2012 г. Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом рукоположен во пресвитера к клиру Храма Христа Спасителя в Москве с возведением в сан протоиерея и возложением креста с украшениями.

Указом Святейшего Патриарха Кирилла от 24 марта 2013 г. назначен настоятелем Богоявленского кафедрального собора в Елохове г. Москвы.

Женат, трое детей.

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