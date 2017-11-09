Спасатели ищут пострадавших после обрушения дома в Ижевске

Из-под завалов извлечены два человека, сообщает МЧС. Пострадавшие госпитализировали в Республиканскую клиническую больницу. Пожарно-спасательные подразделения эвакуируют жителей обрушившегося жилого дома. Сейчас на месте ЧП ведутся поисково-спасательные работы – под обломками могут оставаться люди.
Как пишет ТАСС, в результате обрушения погиб один человек. Никто из детей, находившихся в детском центре в этом доме, не пострадал.
По предварительным данным, причиной случившегося стал взрыв бытового газа, сообщает РИА Новости.