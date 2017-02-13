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Спасатели начали находить тела погибших при крушении вертолета на Алтае

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13 февраля. ПРАВМИР. Спасатели начали находить тела погибших при крушении вертолета на Алтае.
Спасатели начали находить тела погибших при крушении вертолета на Алтае

«Тело пассажирки, Елена Ракитской, найдено. Нашли его сотрудники биосферного заповедника утром, при осмотре территории – тело прибило к берегу. Само место падения вертолета пока не найдено», – сообщил глава Турочакского района Владислав Рябченко, его цитирует Интерфакс.

Вертолет «Робинсон», на борту которого находились пять человек, рухнул в районе мыса Кокши на озере Телецкое в воскресенье.

Межрегиональная общественная организация пилотов и граждан-владельцев воздушных судов опубликовала список пассажиров, находившихся на борту вертолета. Это – Дмитрий Ракитский, Елена Ракитская, Анатолий Банных, Мария Козинцева, Глеб Вореводин.

Дмитрий Ракитский известен в авиационном сообществе как опытнейший пилот-инструктор и один из лучших летчиков России. «Любая ситуация, которая могла возникнуть на борту вертолета, не могла стать критической для профессионала уровня Дмитрия», – говорится на сайте АОПА-Россия.

Мария Козинцева занимает пост заместителя гендиректора крупнейшего в Европе многофункционального вертолетного комплекса «Хелипорт Москва».

Анатолий Банных – чиновник и бизнесмен, бывший вице-премьер республики Алтай. В 2009 году Банных был в числе пассажиров вертолета Ми-8, упавшего у горы Черной в Кош-Агачском районе республики Алтай во время незаконной охоты на архара. Банных и еще три человека выжили, семь человек, в том числе полпред президента в Госдуме Александр Косопкин, погибли.

Глеб Вореводин — бейсджампер, многократный победитель соревнований по парашютному спорту.

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