13 февраля. ПРАВМИР. Спасатели начали находить тела погибших при крушении вертолета на Алтае.

«Тело пассажирки, Елена Ракитской, найдено. Нашли его сотрудники биосферного заповедника утром, при осмотре территории – тело прибило к берегу. Само место падения вертолета пока не найдено», – сообщил глава Турочакского района Владислав Рябченко, его цитирует Интерфакс.

Вертолет «Робинсон», на борту которого находились пять человек, рухнул в районе мыса Кокши на озере Телецкое в воскресенье.

Межрегиональная общественная организация пилотов и граждан-владельцев воздушных судов опубликовала список пассажиров, находившихся на борту вертолета. Это – Дмитрий Ракитский, Елена Ракитская, Анатолий Банных, Мария Козинцева, Глеб Вореводин.

Дмитрий Ракитский известен в авиационном сообществе как опытнейший пилот-инструктор и один из лучших летчиков России. «Любая ситуация, которая могла возникнуть на борту вертолета, не могла стать критической для профессионала уровня Дмитрия», – говорится на сайте АОПА-Россия.

Мария Козинцева занимает пост заместителя гендиректора крупнейшего в Европе многофункционального вертолетного комплекса «Хелипорт Москва».

Анатолий Банных – чиновник и бизнесмен, бывший вице-премьер республики Алтай. В 2009 году Банных был в числе пассажиров вертолета Ми-8, упавшего у горы Черной в Кош-Агачском районе республики Алтай во время незаконной охоты на архара. Банных и еще три человека выжили, семь человек, в том числе полпред президента в Госдуме Александр Косопкин, погибли.

Глеб Вореводин — бейсджампер, многократный победитель соревнований по парашютному спорту.