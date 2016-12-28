Спасают не СМИ. Спасают читатели

Каждый год в это время (в дни предновогодней суеты) все редакции – федеральные, региональные, городские – пишут, какие они крутые. Сколько хорошего сделали, скольких людей осчастливили. «Слава нам, слава вам за то, что читаете нас».

Нет, коллеги. Не редакции крутые – только герои и читатели. Журналисты приехали, увидели, уехали. Это их работа. А дальше включаются какие-то иные механизмы, в напечатанных и прочитанных историях появляются новые действующие лица и новые сюжетные линии…

Написал «Правмир», например, зимой о проблемах тольяттинцев – о том, как сотрудники ВАЗа несколько месяцев жили без зарплаты: мамы искали деньги для детей-детсадовцев и школьников, пенсионеры сидели с пустыми холодильниками, мужчины – «гордость автомобилестроения» покупали просроченные продукты в магазинах, потому что они дешевле и надо кормить семьи. А после статьи в Тольятти стали звонить американцы, немцы и наши, конечно: «Как вам помочь? Давайте пришлем что-нибудь для малышни». И помогали, и присылали.

Звонили бабушки: «Перечислим пенсии. Продиктуйте адрес. Сами как? Да что-нибудь придумаем».

Звонили многодетные мамы: «Ну хоть портфель для дочери одной из героинь купим».

Звонил владелец обувного салона: «Можем отправить обувь для детей»…

Рассказал «Правмир» в марте, что в Бийске, Железногорске Курской области и Волоколамске закрывают реабилитационные центры для незрячих. (Но опять же, почему рассказал? К журналистам обратилась Люба Белова – хрупкая, милая, стеснительная девушка, беспокоящаяся о судьбе двоюродного брата-инвалида. Близкие четыре года выбивали для него путевку в Подмосковье, а когда получили, выяснилось, что ехать-то уже некуда.)

Вышла статья. И к нашему удивлению люди объединились, добрались до Минтруда и Госдумы России, вынудили чиновников изучить ситуацию. В течение месяца центры реабилитации получили немалые средства и возобновили работу. Это не журналисты сделали – читатели. Самые разные: левые и правые, верующие и неверующие, бедные и богатые. И никто ни с кем, помогая незрячим, не поссорился. Не до этого было…

Пока корреспонденты писали, до чего же плохо в столичном Новогирееве живет инвалид I группы Юрий Снетков (без света, холодильника и сантехники), его опекали, защищали Станислав Медведев и Анастасия Карандашова. Просто так, без причин и бонусов. Не социальные работники, не чиновники – обычные москвичи.

А сами герои текстов… Знаете, какие они сильные? Альбина Корнева из Липецка, которая поставила на уши всю страну, чтобы спасти загородный лагерь «Лазори» для детей с тяжелыми заболеваниями, в том числе с онкологией. Мягкая, ранимая женщина. Откуда что взялось? И ведь получилось – с ноября лагерь принимает маленьких визитеров. Его не закрыли, как обещали местные власти. Люди не позволили.

Учительница Ольга Вострикова из Казани и ее первоклашки, лечившие «классную» от рака. По собственной инициативе 7-летние рыцари создали в соцсетях группу «Спасатели О.А.» (Ольги Андреевны), опубликовали объявление о сборе средств, организовали ярмарку, на которой продали свои поделки, чтобы любимая учительница смогла попасть в израильскую клинику…

Балерина Омского музыкального театра Нина Маляренко – молоденькая девчушка, вытащившая из воды 13-летнюю школьницу.

Ставропольский реаниматолог Михаил Анненков, спасший троих человек по дороге в больницу.

Семилетний пацаненок из Башкирии Максим Бархатов, вынесший из огня маленьких сестер.

Священник Николай Загородний, снявший пожилую женщину с карниза многоэтажки, отговоривший ее от самоубийства.

Педагог из Костромы Виктория Горлевич, благодаря которой сегодня живы и здоровы 23 ребенка – Виктория Петровна вывела учеников из разрушающегося помещения…

Липчанка Катя Кровопускова – мама больной девочки. У Катиной дочки – рак. 2 месяца назад был рецидив. Позавчера пишет: «Снова беда». Сейчас женщина, заменившая Минздрав для своей малышки, ищет возможность увезти ее на лечение в Москву. Потому что в регионах онкологов обязали импортозамещать препараты. Чиновникам нужно исполнять распоряжение начальства. А Кате нужно, чтобы дочка жила.

Что такое газетные истории в сравнении с их днями и ночами?

Тут недавно в популярном издании «профессионалы» брали интервью у «профессионалов» – газетчики у газетчиков. И договорились: «СМИ не должны никого спасать, это неправильно».

Правда?