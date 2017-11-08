Спасший пилота житель Приамурья будет представлен к награде

Частный самолет Ан-2 разбился недалеко от амурского посёлка Экимчан утром 7 ноября, сообщает ТАСС. Горный мастер Сергей Калашников оказался на месте крушения самолета первым, он выбил ногой дверь загоревшейся кабины и стал помогать пилотам выбраться наружу. Одного из пилотов спасти удалось. Второй член экипажа, к сожалению, погиб от ожогов.
«Самолет с полными баками бензина был, все это полилось в салон. Везли утеплитель, он загорелся, полистирол забил легкие моментально. Первый пилот не хотел уходить, вывели…», – рассказал Сергей Калашников о случившейся трагедии «Амурской службе новостей».
Поданным МЧС, крушение произошло из-за того, что самолет не смог набрать высоту и был вынужден совершить аварийную посадку.