СПЧ предлагает вывести миссионерскую деятельность из «пакета Яровой»

26 января. ПРАВМИР. Совет по правам человека при президенте России предлагает вывести из-под действия «пакета Яровой» миссионерскую деятельность.

Законодательное регулирование, которое введено «пакетом Яровой», влечет ограничение конституционных прав граждан и несоразмерно его эффективности при противодействии терроризм, говорится в проекте экспертного заключения на пакет антитеррористических поправок, подготовленном президентским Советом по правам человека, пишет газета «Ведомости».

Поводом для подготовки заключения стал сбор 100 000 подписей за отмену «пакета Яровой» на сайте Российской общественной инициативы и обсуждение вопроса о возможном внесении поправок.

Правозащитники предлагают ту часть закона, которая накладывает новые ограничения на миссионерскую деятельность, выделить целиком из действующего регулирования и разработать заново.

По мнению СПЧ, связь между принятыми поправками в закон о свободе совести с «антитеррористическим пакетом» неочевидна, к тому же закон уже провоцирует произвольное правоприменение – например, к ответственности по нему в основном привлекают протестантов.

Пакет «антитеррористических поправок» был подписан президентом России Владимиром Путиным в июле 2016 года.

В числе прочего, он вносит поправки в закон «О свободе совести и о религиозных объединениях», запрещающие проповедовать без соответствующих документов и вне специально отведенных мест.

По «закону Яровой» во Владивостоке суд изъял несколько десятков Библий и распорядился их уничтожить (решение было заменено на конфискацию). В Петербурге по обвинению в незаконном миссионерстве был задержан индуист Дмитрий Угай. Суд его оправдал.