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Спешите на службу, как в роддом к жене

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Мудрый архимандрит Андрей (Конанос) – о Рождестве, Боге и нашем отношении к Нему.
Спешите на службу, как в роддом к жене
Фото: VK/Симбирская митрополия
Архимандрит Андрей (Конанос)

Архимандрит Андрей (Конанос)

В ночь Рождества ангелы пели: «Слава в вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение» (Лк. 2:14). И сейчас, как только мы услышим первую часть этого славословия – «Слава в вышних Богу», – в нашем сердце воцарится мир, грусть покинет душу и захочется помириться со всеми – с близкими, коллегами, с собой, со всеми вокруг. И мы станем счастливыми людьми. То есть, прославив Бога, человек обретает счастье.

Но так как обычно все мы прославляем не Бога, а свое собственное «я», то мира нет ни на сердце, ни в семье, ни вокруг.

Нет мира на земле, всё исчезает, рушится, идет наперекосяк. Бог есть, но мы не разделяем с Ним Его благодать, доброту и любовь. Да, они существуют, но мы не живем этим, не радуемся этому. А почему? Потому что не прославляем Бога, не понимаем, что, собственно, цель всей нашей жизни – восхвалять Его. Ведь я существую для того, чтобы быть отражением Божественной благодати, радости и славы. Чтобы Бог стал для меня Всем. И когда Он станет Всем для меня и я прославлю Его, то обрету покой и найду свое место в этом мире – да и во всей Вселенной.

Если я сейчас спрошу вас, о чем вы думаете в данный момент, какие вопросы вам не дают покоя, что больше всего интересует вас в этой жизни – что вы ответите? Кто-то скажет: «Деньги. Карьера. Семья». Кто-то ответит проще: «Женщины». Соответственно, многие женщины скажут в ответ: «Мужчины». А кого-то больше всего занимает недвижимость. Или красота собственного лица, тела. И поскольку все эти вещи так много значат для нас, именно их мы и прославляем. Вот что властвует над нами, вот – объект нашего поклонения. А ведь первая и главная жизненная задача христианина – это прославление Бога. Чтобы Он был на первом месте в нашем сердце, уме – во всем существовании.

Поэтому, если Господь в нашей жизни занимает не первое, а четвертое, пятое, шестое, а иногда и последнее место, то это серьезная проблема. Подумай сам – Бог, Который есть Альфа и Омега, Начало и Конец, Тот, Кто существовал и будет существовать всегда, – занимает в нашей жизни четвертое или пятое место. А всё то, что может существовать лишь постольку, поскольку находится в лучах Его славы, силы и энергии, а без Него существовать не может, находится у нас на первом месте. Приведу в качестве доказательства один пример.

Как-то я спросил одного человека, во сколько он пришел на рождественскую службу. Служба начиналась в пять. Он ответил, что пришел к шести. То же самое я спросил у другого человека, который был в храме, где рождественская служба начиналась в десять вечера. Выяснилось, что он подошел уже после одиннадцати.

Фото: tatarstan-mitropolia.ru

Фото: tatarstan-mitropolia.ru

Что же задерживает нас на целый час по дороге в храм? Еда, домашние дела, сборы… Получается, что все это мы готовы прославлять больше, чем Бога. Что же такое важное заставляет нас опаздывать к Нему? Явно какие-то очень дорогие нашему сердцу вещи… Потому что если бы самым важным для нас был Господь, мы бы не позволили ничему задерживать нас на пути к Нему и приходили бы в храм вовремя. Один мой друг-священник так и говорит своим прихожанам перед Рождественской службой:

– Если бы твоя жена находилась сейчас в роддоме и ты бы знал, что роды начнутся, допустим, около шести вечера, то ты пришел бы туда не в шесть, а пораньше, чтобы побыть с ней, подготовиться вместе к рождению ребенка, как-то поучаствовать. Больше тебя бы ничто не волновало. А почему? Потому, что ты любишь свою жену, любишь вашего ребенка, который появится на свет. Важнее этого для тебя нет ничего в такой день.

Так следовало бы нам относиться и к Богу. Он должен занимать самое главное место в нашей жизни. И если это произойдет, то все остальное придет в абсолютную норму, совершенный баланс, и в душе поселится гармония.

И ты будешь всё успевать наилучшим образом – готовить, ходить на работу… При этом твоя еда будет еще вкуснее, а на работе тебя не покинет мир и спокойствие, что бы ни случилось.

Во всем ты начнешь обретать Бога, и это прекрасно. Но, к сожалению, сейчас Господь находится не на первом, а на последнем месте в нашей жизни. Мы не прославляем Его, и потому не знаем покоя.

Слава в вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение…

Прославим Бога и поймем, что Господь – это всё и нет ничего, что может занимать нас больше, чем Он.

Наверное, то, что я говорю, тебе сейчас кажется глупостью. А знаешь, когда мы все по-настоящему поймем смысл этих слов? Слишком поздно, когда будем покидать этот мир. Когда, закрыв глаза, мы по-настоящему отделимся от реальности, то поймем: всё, что при жизни мы прославляли и ставили на первое место в своем сердце, уме и сознании, – на самом деле занимает не только не первое, а наоборот, последнее место.

Почему мы поймем это именно тогда? Потому что в момент смерти человека покидают все земные интересы. Все то, что было для него так важно при жизни, в эти минуты оставляет, «предает» его. Приходится покидать и любимый дом, из которого тебя забирают в иную жизнь, и любимый интернет… Да-да, я не преувеличиваю, конечно, он любимый, раз ты сидишь в нем по сто часов в сутки. Именно интернет для тебя – на первом месте, уж прости. Скажи, сколько часов ты сегодня молился и сколько провел за игрой?

Один человек как-то сказал мне на исповеди:

– Отче, если ты решишь отсечь мою волю, благословляя на духовный подвиг, запрети мне пользоваться интернетом.

– Почему? – спросил я.

– Потому что интернет украл мою душу.

Да, интернет становится нашим богом. У всех, конечно, по-разному – каждый из нас поклоняется своему «богу», ведь мы одержимы разными страстями, которые восхваляем, прославляя собственное «я».

И сейчас нам этого не понять, потому что страсти затуманивают наш ум, наше зрение, укачивают, убаюкивают нас. Однако смерть всё ставит по своим местам.

И нужно быть по-настоящему мудрым человеком, чтобы понять прямо сейчас: Господь должен занимать первое место в нашем сердце, потому что всё остальное в будущем покинет, оставит тебя, и тогда тебе станет не просто грустно, но и очень тяжело.

Однако будет уже слишком поздно. А если прямо сейчас сделать Господа центром своей жизни, то можно на личном опыте пережить те слова, которые поются в акафисте ко Пресвятой Богородице. Вообще очень хорошо читать этот акафист каждый день, моля Богородицу помочь понять всю таинственную глубину его слов.

А как узнать, что глубина достигнута? Когда смысл этих слов станет понятен, их будет невозможно произнести. Не потому, что сложно или трудно, а потому, что не выдерживаешь той благодати, которая изливается со словами акафиста на твою душу. От такого изобилия благодати можно только молчать.

Фото: patriarchia.ru

Фото: patriarchia.ru

Акафист ко Пресвятой Богородице, особенно если читать его сейчас, в дни Рождества Христова, приносит душе большую радость, потому что в нем раскрывается тайна Боговоплощения, Домостроительства Божия. Но мы лишаем себя этого счастья, потому что нам трудно лишний раз поговорить с Богом, помолиться Пресвятой Богородице, поздравить Ту, Которая подарила миру такую Радость. А вот смотреть телевизор по сто раз на дню нам нетрудно. Нетрудно читать новости и разные сплетни в интернете. Утруждает только молитва. Видишь, как мы отдалились от Бога! Как мало Он значит для нас…

Перевод Елизаветы Терентьевой для портала «Православие и мир»

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