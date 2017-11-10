Список бесплатных продуктов для детей-инвалидов будет расширен

10 ноября. ПРАВМИР. Правительство утвердило новый перечень специализированных продуктов для диетического лечебного питания детей-инвалидов, больных орфанными заболеваниями.

В 2018 году в него будут дополнительно включены два продукта: специализированные продукты детского диетического лечебного питания для детей до 1 года, больных фенилкетонурией, и для детей старше 1 года, больных муковисцидозом. Распоряжение об этом опубликовано на сайте кабинета министров.

Всего в перечень включен 71 специализированный продукт для диетического лечебного питания детей-инвалидов, больных орфанными заболеваниями. В 2016 году он включал 54 продукта, в 2017 году – 69 продуктов.

Данный перечень формируется ежегодно на основании пожеланий семей с детьми-инвалидами или общественных организаций, работающих в сфере охраны здоровья, обращения таких продуктов и защиты прав детей-инвалидов.

Получить диетическое лечебное питание дети-инвалиды с орфанными заболеваниями могут бесплатно – оно оплачиваются за счет средств федерального бюджета.