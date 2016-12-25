Список пассажиров самолёта Минобороны РФ, потерпевшего крушение над Чёрным морем

- Буряченко Борис Борисович
- Баловников Дмитрий Васильевич
- Баздырев Андрей Карлович
- Белоножко Дмитрий Михайлович
- Валунов Роман Андреевич
- Васин Михаил Анатольевич
- Георгия Оганес Петрович
- Давиденко Кирилл Андреевич
- Денискин Сергей Иванович
- Журавлёв Павел Васильевич
- Закиров Радик Равилевич
- Иванов Максим Александрович
- Котляр Сергей Аркадьевич
- Кочемасов Андрей Сергеевич
- Кривцов Алексей Александрович
- Литвяков Дмитрий Николаевич
- Мокриков Алексей Олегович
- Моргунов Алексей Алексеевич
- Насибулин Жафьяр Анберович
- Новокшанов Юрий Михайлович
- Поляков Владимир Викторович
- Савельев Андрей Владиславович
- Соколовский Анатолий Владимирович
- Тарасенко Артем Николаевич
- Узловский Аркадий Аркадьевич
- Халимон Владимир Леонидович
- Штуко Александр Александрович
- Крючков Иван Андреевич
- Ермолино Вячеслав Иванович
- Быков Сергей Леонидович
- Колобродов Кирилл Александрович
- Корзанов Олег Викторович
- Ларионов Иван Фёдорович
- Ляшенко Кирилл Иванович
- Михалин Виктор Константинович
- Старший сержант Попов Владислав Андреевич
- Разумов Александр Александрович
- Серов Александр Сергеевич
- Шахов Иван Викторович
- Арчукова Анастасия Александровна
- Гильманова Ралина Робертовна
- Игнатьева Надежда Владимировна
- Клокотова Мария Александровна
- Корзанова Екатерина Иосифовна
- Пырьева Лилия Александровна
- Сатарова Виктория Исраиловна
- Трофимова Дарья Сергеевна
- Хорошева Любовь Николаевна
- Цвиритько Анна Игоревна
- Шалун Ольга Юрьевна
- Гурар Людмила Ильинична
- Сулейманов Борис Рашидович
- Стомер Иван Витальевич
- Халилов Валерий Михайлович
- Губанков Антон Николаевич
- Бадрутдинова Оксана Тахировна
- Сонников Андрей Валентинович
- Гужова Любовь Александровна
- Ивашко Алина Николаевна
- Бродский Владимир Аркадьевич
- Булочников Евгений Вячеславович
- Голиков Владислав Владимирович
- Осипов Григорий Леонидович
- Санин Виктор Васильевич
- Майоров Константин Владимирович
- Хасанов А.Б.
- Ваганов А.И.
- Абросимов С.С.
- Ручков Д.А.
- Сойдов А.А.
- Лужецкий М.В.
- Пестов О.М.
- Толстов Е.В.
- Обухов П.К.
- Суранов А.А.
- Колосовский А.В.
Источник – Life
Напомним, самолет Ту-154, принадлежавший Минобороны России потерпел крушение при выполнении планового перелета с аэродрома Адлера в Сирию. Фрагменты корпуса пропавшего самолет обнаружены в полутора километрах от черноморского побережья Сочи на глубине 50-70 метров.
На борту находилось 84 пассажира и 8 членов экипажа. Большинство пассажиров составляли артисты ансамбля песни и пляски имени Александрова. Кроме того, на борту находились военнослужащие, а также и девять представителей российских СМИ.