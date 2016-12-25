Список пассажиров самолёта Минобороны РФ, потерпевшего крушение над Чёрным морем

Стал известен неполный список пассажиров разбившегося над Чёрным морем Ту-154 - 76 из 84 человек.

Буряченко Борис Борисович

Баловников Дмитрий Васильевич

Баздырев Андрей Карлович

Белоножко Дмитрий Михайлович

Валунов Роман Андреевич

Васин Михаил Анатольевич

Георгия Оганес Петрович

Давиденко Кирилл Андреевич

Денискин Сергей Иванович

Журавлёв Павел Васильевич

Закиров Радик Равилевич

Иванов Максим Александрович

Котляр Сергей Аркадьевич

Кочемасов Андрей Сергеевич

Кривцов Алексей Александрович

Литвяков Дмитрий Николаевич

Мокриков Алексей Олегович

Моргунов Алексей Алексеевич

Насибулин Жафьяр Анберович

Новокшанов Юрий Михайлович

Поляков Владимир Викторович

Савельев Андрей Владиславович

Соколовский Анатолий Владимирович

Тарасенко Артем Николаевич

Узловский Аркадий Аркадьевич

Халимон Владимир Леонидович

Штуко Александр Александрович

Крючков Иван Андреевич

Ермолино Вячеслав Иванович

Быков Сергей Леонидович

Колобродов Кирилл Александрович

Корзанов Олег Викторович

Ларионов Иван Фёдорович

Ляшенко Кирилл Иванович

Михалин Виктор Константинович

Старший сержант Попов Владислав Андреевич

Разумов Александр Александрович

Серов Александр Сергеевич

Шахов Иван Викторович

Арчукова Анастасия Александровна

Гильманова Ралина Робертовна

Игнатьева Надежда Владимировна

Клокотова Мария Александровна

Корзанова Екатерина Иосифовна

Пырьева Лилия Александровна

Сатарова Виктория Исраиловна

Трофимова Дарья Сергеевна

Хорошева Любовь Николаевна

Цвиритько Анна Игоревна

Шалун Ольга Юрьевна

Гурар Людмила Ильинична

Сулейманов Борис Рашидович

Стомер Иван Витальевич

Халилов Валерий Михайлович

Губанков Антон Николаевич

Бадрутдинова Оксана Тахировна

Сонников Андрей Валентинович

Гужова Любовь Александровна

Ивашко Алина Николаевна

Бродский Владимир Аркадьевич

Булочников Евгений Вячеславович

Голиков Владислав Владимирович

Осипов Григорий Леонидович

Санин Виктор Васильевич

Майоров Константин Владимирович

Хасанов А.Б.

Ваганов А.И.

Абросимов С.С.

Ручков Д.А.

Сойдов А.А.

Лужецкий М.В.

Пестов О.М.

Толстов Е.В.

Обухов П.К.

Суранов А.А.

Колосовский А.В.

Источник – Life

Напомним, самолет Ту-154, принадлежавший Минобороны России потерпел крушение при выполнении планового перелета с аэродрома Адлера в Сирию. Фрагменты корпуса пропавшего самолет обнаружены в полутора километрах от черноморского побережья Сочи на глубине 50-70 метров.

На борту находилось 84 пассажира и 8 членов экипажа. Большинство пассажиров составляли артисты ансамбля песни и пляски имени Александрова. Кроме того, на борту находились военнослужащие, а также и девять представителей российских СМИ.

По данным Life, в списке пассажиров рухнувшего самолета находилась Глава благотворительного фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, более известная как доктор Лиза. Официально информация в настоящее время не подтверждена.

Разбившийся самолет был введён в эксплуатацию 33 года назад — в 1983 году. По предварительным данным, причиной падения Ту-154 стала техническая неисправность или ошибка пилотирования.