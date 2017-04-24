Справочник для бездомных переиздали в Москве

24 апреля. ПРАВМИР. Новый справочник для бездомных издан в Москве. В брошюре содержится информация о государственных, общественных и религиозных организациях Москвы, которые оказывают помощь бездомным.

Данные актуальны на март 2017 года. Справочник будет раздаваться социальным работникам храмов и общественным организациям Москвы. Всего отпечатано 2200 экземпляров, сообщает пресс-служба Синодального отдела по благотворительности, при содействии которого выпущена брошюра.

Справочник бездомного состоит из восьми разделов: где поесть, помыться и получить одежду, куда обращаться за медицинской, социальной или экстренной помощью, где находятся приюты и общежития. В каждом разделе собрана информация об организациях, которые оказывают данный вид помощи: адрес, схема проезда, телефоны и сведения о режиме работы.

«Это уже пятое издание справочника. В нем содержится обновленная информация о службах помощи при храмах и православных приютах для бездомных, о режиме работы некоторых государственных и общественных организаций. Предыдущий тираж был очень быстро распространен, и по просьбам социальных работников, работающих с бездомными, мы приняли решение о переиздании справочника, чтобы его всем хватило», – рассказал один из составителей справочника, руководитель направления помощи бездомным Синодального отдела по благотворительности Илья Кусков.

Социальные работники храмов и общественные организации Москвы получат справочник бесплатно. Также справочник можно скачать на сайте Синодального отдела по благотворительности. В этом году он выпущен также в формате mobi, который удобен для чтения со смартфона.