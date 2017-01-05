Ссора с начальницей

Весь декабрь читатели Правмира отправляли нам свои рассказы о чудесах 2016 года, обыденных, жизненных, абсолютно реальных и в тоже время невероятных. Редакция отобрала 7 историй, и вплоть до Рождества мы публикуем каждый день по одной. Победитель конкурса Чудо-2016 увидит свое эссе на нашем портале 7 января.

Мы поругались. Я, конечно, не виновата. Какое задание мне скинули по электронке – такое я и выполнила. А что долго ждать пришлось – так опять не я виновата. Мое начальство целый месяц не могло привезти мне необходимые материалы- то у них накладные терялись, то на фирме нужного цвета нет. А я, понимаете, из ничего – делать еще не умею, квалификация не та, мне материал нужен. Ну ладно, пишите новую заявку, с правильным заданием.

А с чего она вдруг разоралась, я и заметить не успела. Только что же нормально разговаривали. Руководитель крупного подразделения нашего учреждения, ровный, чуткий, доброжелательный человек Елена Викторовна орала: “Всякому терпению!… И раз вы говорите таким тоном – значит, исправляться не собираетесь! так всё будет и дальше! Сегодня же пишу служебную записку! О вашем несоответствии!” Орала так, что было понятно – никогда в жизни она со мной больше не поздоровается, а если и будет со мной общаться, то только по работе и только через своих замов. Ну и пожалуйста. Никакую записку, конечно, она писать не станет. А на что пожалуется? На то, что скинула мне неправильное задание? А я – не телепат, и не догадалась – чего там Елена Викторовна хотела на самом деле? Поставит себя в дурацкое положение перед моим начальством – вот и всё. На мой тон? А она -то свой крик слышала? Удивительно, что сквозь этот крик она расслышала какой – то не такой мой тон. И что обиднее всего – я и в самом деле не заслужила такого отношения, и внезапно рассорившаяся со мной Елена Викторовна скорее всего это понимала. Я не виновата и всё, надо успокоиться.

А почему- то нехорошо на душе. Вечер прошел в кругу друзей. “Ты сегодня мыслями не с нами, где-то витаешь, дорогая, что – то случилось?” Я вкратце рассказала. Друзья утешили: “Ну, а что ты хотела? Рождественский пост, искушение! Да, искушение.

Каждый день начинаем с просьбы: ” и не введи нас во искушение”. Но кто в этот момент думает, что искушением для ближнего сегодня будет он сам?

Никто, наверное, лично я прошу, чтоб меня, особенную рабу Божью, от искушений оградили. Хорошо с друзьями, но вот в голове всё время вертится: “Вы говорите таким тоном!…” Да, дело скорее всего именно в моем тоне. Ладно, признаюсь, он был хамоватым. Я же считала, что меня незаслуженно обидели!

“От избытка сердца говорят уста”. И говорят определенным тоном. Если в моем сердце – избыток гордости или равнодушия, то и тон моих слов – таков же. И нервные люди это остро чувствуют и вот так бурно реагируют. А у Елены Викторовны работа очень даже нервная. Конец года, там – проблемы, здесь – сроки, а тут – вообще неуважительный тон! Да ещё предстоит объяснение по поводу своей ошибки – для больших начальников это всегда сложно, вот и “слетела с катушек”. Надо бы что-то придумать, попытаться как – то исправить ситуацию с неправильным заказом и выручить хорошего, в общем- то, человека из неловкого положения.

Совсем поздно позвонила подруге, с которой мы договорились ежедневно читать «молитву по соглашению» о решении одного вопроса. И попросила её вместе со мной помолиться ещё и о том, чтобы мне примириться с рабой Божией Еленой. «Молитва по соглашению» есть в любом православном молитвослове, и основана она на вере в слова Спасителя: «Если двое из вас на земле согласятся просить о всяком деле, то, чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного, ибо где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них”. А слова Господа – непреложны, то есть нерушимы и неоспоримы.

Утром мне пришло в голову неожиданное, и даже остроумное решение проблемы, я нарисовала макет и скинула на почту Елене Викторовне. Вот только звонить к ней теперь страшновато. Вдруг опять примется орать? Ладно, помолились же, Господи благослови, звоню.

“Ой, это вы! Здравствуйте! – Елена Викторовна снова почти орала, но уже в радостном возбуждении – “Я видела новый проект! Но, знаете, то, как вы вчера сделали – в итоге смотрится даже лучше того, что мы ожидали изначально. Всё просто отлично!” От неожиданности я пробормотала что-то вроде : “очень рада… и чисто по человечески…э-э.. мне жаль, смутила вас … простите, всего доброго.”

Но Елена Викторовна продолжала изумлять:

“Я Вам так благодарна за Ваш звонок! Это оставляет надежду на то, что мы еще можем слышать друг друга и идти навстречу! Мир – не безнадёжен! Вы такая молодец, что позвонили! Огромное Вам спасибо!!”

Нет, я знала, что соборная молитва – великая сила, и то, что проблема разрешилась так, будто ее и не существовало – было, конечно, чудом. Но чудом – выпрашиваемым, ожидаемым. А вот, чтоб в ответ на моё хамство меня благодарили, да ещё хвалили: “Вы такая молодец!”- чудо неслыханное, такого в моей жизни еще не было!

Хотя, и это могло объясняться просто. “Где двое или трое собрались во имя Мое..” Может мы и не вдвоем с моей подругой молились о примирении, а втроем. Ну что я знаю о внутренней жизни Елены Викторовны? Не на пустом же месте она – ровный, чуткий и доброжелательный человек. Может и она вчера молилась о вразумлении заблудшего работника PR- службы? Одному Христу – Сердцеведцу известно.

Мы с Еленой Викторовной обсудили дальнейшее сотрудничество и тепло попрощались. Как ни в чем не бывало!

Что это было? Наваждение? Рождественский пост? Искушение? Не знаю. Одно знаю твердо: “Непреложны словеса Твоя, Господи!” За окошком – белый снежок. И на душе хорошо…