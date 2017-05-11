О портале
Страницы
Проекты «Правмира»
Февраль 2014
Перейти в календарь →
Правмир
Vkontakte
RSS
YouTube
Instagram
Помочь Правмиру Подписаться на рассылку
Книги
Правмира
Счастья много не бывает. Многодетная жизнь
Оксана Головко
Навигация
Важные темы:

Стали известны имена лауреатов Патриаршей литературной премии

|
11 мая. ПРАВМИР. Лауреатами Патриаршей литературной премии в 2017 году стали писатели Виктор Лихоносов, Борис Споров и протоиерей Ярослав Шипов.
Стали известны имена лауреатов Патриаршей литературной премии

Церемония избрания победителей тайным голосованием состоялась в зале Поместных соборов храма Христа Спасителя в Москве при участии Патриарха Кирилла, который по традиции лично вручает писателям награды, сообщает ТАСС.

Всего в короткий список номинантов премии 2017 года вошли восемь человек: Ирина Богданова, Дмитрий Володихин, Владимир Дворцов, Виктор Лихоносов, иеромонах Роман (Матюшин), Борис Споров, Александр Ткаченко и протоиерей Ярослав Шипов.

Как отметил Предстоятель Русской Церкви в своем вступительном слове, литературные таланты есть во все времена, нужно лишь найти их и оказать посильную помощь. «Талантливые авторы есть в любую эпоху, и наше время не исключение. Важно не просмотреть эти таланты. Современники, особенно писательское сообщество, редакторы, издатели должны стараться заметить дарование, поддержать его, особенно в начале пути», – обратился Патриарх к гостям.

Он выразил обеспокоенность тем, что на развитие литературы сильно влияют законы рынка. «Многие издательства попросту отказывают в публикации работ, ссылаясь на законы рынка, которые требуют того, что будет успешно продаваться и приносить прибыль. Печальная тенденция – делать деньги на литературе», – подчеркнул Патриарх.

Предстоятель Церкви выразил надежду, что Патриаршая литературная премия послужит «прибором, пусть достаточно скромным, но дай Бог, чтобы одновременно и достаточно эффективным, помогающим не только специалистам различить талантливых людей, но и массовому читателю через эту премию познакомиться с творчеством своих замечательных современников».

Патриаршая литературная премия учреждена решением Священного Синода Русской Православной Церкви по инициативе Патриарха Кирилла 25 декабря 2009 года.

Премия вручается с 2011 года и не имеет аналогов в истории Русской Церкви и других поместных Церквей. Oна призвана содействовать развитию взаимодействия Церкви и литературного сообщества. Премия вручается в номинации «За значительный вклад в развитие русской литературы».

Первым лауреатом премии стал писатель Владимир Крупин. Во втором премиальном сезоне (2012 год) победителями стали Олеся Николаева и Виктор Николаев. В 2013 году награды удостоились Алексей Варламов, Юрий Лощиц и Станислав Куняев. В четвертом премиальном сезоне (2014 год) лауреатами стали отец Николай Агафонов, Валентин Курбатов и Валерий Ганичев, а в пятом (2015 год) – Юрий Бондарев, Александр Сегень и Юрий Кублановский.

Теги:
,
Помоги Правмиру
Сегодня мы работаем благодаря вашей помощи – благодаря тем средствам, которые жертвуют наши дорогие читатели.

Помогите нам работать дальше!
Помочь
Пожертвования осуществляются через платёжный сервис CloudPayments.

Похожие статьи
В Москве объявлены имена лауреатов Патриаршей литературной премии
В Москве объявлены имена лауреатов Патриаршей литературной премии
Новостная служба "Православие и мир"

Лауреатами премии стали Борис Тарасов, Борис Екимов и священник Николай Блохин

Патриарх Кирилл вручил премии памяти митрополита Макария (+фото)
Патриарх Кирилл вручил премии памяти митрополита Макария (+фото)
Новостная служба "Православие и мир"

Награждение прошло в здании президиума Российской академии наук

В Москве вручили Патриаршую литературную премию
В Москве вручили Патриаршую литературную премию
Новостная служба "Православие и мир"

Предстоятель Русской Православной Церкви вручил каждому лауреату диплом и знаки Патриаршей литературной премии

Благотворительный фонд
Помогите Филиппу самостоятельно дышать
Помогите Филиппу самостоятельно дышать
12% собрано / 4143606.28 руб. осталось
Владимир Черевач: снова научиться ходить и говорить
Владимир Черевач: снова научиться ходить и говорить
97% собрано / 47000 руб. осталось
Другие статьи автора
"
Реальные расходы россиян в апреле оказались самыми низкими за пять лет
Новостная служба "Православие и мир"

Россияне вернулись в режим экономии и стали меньше ходить в магазин

"
Житель Тулы осужден на два года за кражу из храма
Новостная служба "Православие и мир"

Подсудимый будет отбывать срок – 1 год и 9 месяцев – в колонии строгого режима

"
Красный Крест насчитал почти 3 млн беженцев с Юго-Востока Украины
Новостная служба "Православие и мир"

В зоне вооруженного конфликта в настоящее время проживают около 5 млн человек

Все статьи автора
Статьи Дня
Игумен Петр (Мещеринов): У нас нет здорового чувства христианского самоуважения
Оксана Головко

Как далеко простирается власть священника и почему она становится безграничной

Мы за ценой не постоим!
Протоиерей Александр Ильяшенко

Протоиерей Александр Ильяшенко о символике Победы на упаковках с кефиром и фаршем

Если бы добрый волшебник следил за особенными детьми
Анна Уткина

Почему лучше плохая инклюзия, чем никакой

самое читаемое

Я пообещала Богу: если выживу, возьму детей из детского дома25,619

Три улыбки21,180

Наступит момент, когда поздно будет присоединяться к Царству13,368

С первого класса они всего лишь статисты11,444

Как отвоевать личное пространство в многодетной семье8,692

10 ответов для тех, у кого только что обнаружили рак6,514

Досадная четверка из-за коньяка5,746

Я превратился в беспомощного мальчика5,702

Челябинская епархия предупредила о подготовке массового суицида4,220

Детские лагеря 2017: стоит ли рисковать ребенком3,423

лучшие авторы

Оксана Головко34,209

Священник Сергий Круглов23,070

Новостная служба18,517

Редакция портала "Православие и мир"16,062

Сергей Худиев3,669

Дарья Рощеня2,990

Илья Аронович Забежинский2,240

Ирина Якушева1,998

Анна Уткина1,787

Протоиерей Александр Ильяшенко1,554

Первые шаги в храме Христос Троица Крещение Крещение ребенка Как выбрать крестных Именины Как выбрать имя ребенку Исповедь Причастие Венчание Соборование Отпевание Панихида Святая вода Библия Евангелие Толкование Евангелия Молитвы Отче наш. Молитва Господня Молитвослов Вопросы священнику
Святые и чтимые иконы Святитель Николай Святой апостол Петр Александр Невский Серафим Саровский Матрона Московская Спиридон Тримифунтский Ксения Петербуржская Георгий Победоносец Иоанн Кронштадтский Сергий Радонежский Андрей Рублев Петр и Феврония Муромские Святая Ольга Иоанн Креститель Иоанн Златоуст Новомученики Владимирская икона Казанская икона
Православные посты и праздники Рождество Богородицы Воздвижение Креста Покров Введение во храм Рождество Крещение Сретение Благовещение Вербное Воскресенье. Вход Господень в Иерусалим Пасха Троица Вознесение Татьянин день Великий пост Рождественский пост Успенский пост Петров пост Рецепты постных блюд Масленица Прощеное воскресенье
Темы Смысл жизни Смерть и жизнь после смерти Конец света Рай Ангелы Дьявол Православный взгляд на аборты Заговоры Самоубийство Депрессии Обиды Ревность Атеизм Крещение Руси День Победы Песни Победы День святого Валентина Новый год
Персоналии Патриарх Кирилл Патриарх Алексий Патриарх Павел протодиакон Андрей Кураев Николай Второй Лев Толстой Галилей Высоцкий
Семья Семья Создать семью Мужу, жене Воспитание детей Многодетные семьи Бесплодие, усыновление Рождение ребенка Развитие ребенка Пережить развод, измену
Проекты Матроны.ру Не инвалид.ру Pravmir.com Форум Библиотека Календарь Лекторий
Мы в соц.сетях
Vkontakte
RSS
YouTube
Instagram
Помочь Правмиру
Подписка на рассылку
О проекте
Реклама
Rambler's Top100 Яндекс цитирования  Рейтинг@Mail.ru Непридуманные рассказы о войне Храм Всемилостивого Спаса
Система Orphus Нашли ошибку в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
© 2003-2017 АНО «Православие и Мир»
Лицензия Минпечати Эл № ФС77-44847

Мнение авторов статей портала
может не совпадать с позицией редакции.
Републикация материалов сайта в печатных изданиях
(книгах, прессе) возможна только с письменного
разрешения Редакции.

Реклама
Сайт создан компанией Hamburg Church Studio
Дизайн сайта
Памяти основателя
Дорогие друзья!

Сегодня мы работаем благодаря вашей помощи – благодаря тем средствам, которые жертвуют наши дорогие читатели.

Помогите нам работать дальше!
Помочь Я уже помогаю Закрыть