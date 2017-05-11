Стали известны имена лауреатов Патриаршей литературной премии

11 мая. ПРАВМИР. Лауреатами Патриаршей литературной премии в 2017 году стали писатели Виктор Лихоносов, Борис Споров и протоиерей Ярослав Шипов.

Церемония избрания победителей тайным голосованием состоялась в зале Поместных соборов храма Христа Спасителя в Москве при участии Патриарха Кирилла, который по традиции лично вручает писателям награды, сообщает ТАСС.

Всего в короткий список номинантов премии 2017 года вошли восемь человек: Ирина Богданова, Дмитрий Володихин, Владимир Дворцов, Виктор Лихоносов, иеромонах Роман (Матюшин), Борис Споров, Александр Ткаченко и протоиерей Ярослав Шипов.

Как отметил Предстоятель Русской Церкви в своем вступительном слове, литературные таланты есть во все времена, нужно лишь найти их и оказать посильную помощь. «Талантливые авторы есть в любую эпоху, и наше время не исключение. Важно не просмотреть эти таланты. Современники, особенно писательское сообщество, редакторы, издатели должны стараться заметить дарование, поддержать его, особенно в начале пути», – обратился Патриарх к гостям.

Он выразил обеспокоенность тем, что на развитие литературы сильно влияют законы рынка. «Многие издательства попросту отказывают в публикации работ, ссылаясь на законы рынка, которые требуют того, что будет успешно продаваться и приносить прибыль. Печальная тенденция – делать деньги на литературе», – подчеркнул Патриарх.

Предстоятель Церкви выразил надежду, что Патриаршая литературная премия послужит «прибором, пусть достаточно скромным, но дай Бог, чтобы одновременно и достаточно эффективным, помогающим не только специалистам различить талантливых людей, но и массовому читателю через эту премию познакомиться с творчеством своих замечательных современников».