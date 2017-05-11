Стали известны имена лауреатов Патриаршей литературной премии

Церемония избрания победителей тайным голосованием состоялась в зале Поместных соборов храма Христа Спасителя в Москве при участии Патриарха Кирилла, который по традиции лично вручает писателям награды, сообщает ТАСС.
Всего в короткий список номинантов премии 2017 года вошли восемь человек: Ирина Богданова, Дмитрий Володихин, Владимир Дворцов, Виктор Лихоносов, иеромонах Роман (Матюшин), Борис Споров, Александр Ткаченко и протоиерей Ярослав Шипов.
Как отметил Предстоятель Русской Церкви в своем вступительном слове, литературные таланты есть во все времена, нужно лишь найти их и оказать посильную помощь. «Талантливые авторы есть в любую эпоху, и наше время не исключение. Важно не просмотреть эти таланты. Современники, особенно писательское сообщество, редакторы, издатели должны стараться заметить дарование, поддержать его, особенно в начале пути», – обратился Патриарх к гостям.
Он выразил обеспокоенность тем, что на развитие литературы сильно влияют законы рынка. «Многие издательства попросту отказывают в публикации работ, ссылаясь на законы рынка, которые требуют того, что будет успешно продаваться и приносить прибыль. Печальная тенденция – делать деньги на литературе», – подчеркнул Патриарх.
Предстоятель Церкви выразил надежду, что Патриаршая литературная премия послужит «прибором, пусть достаточно скромным, но дай Бог, чтобы одновременно и достаточно эффективным, помогающим не только специалистам различить талантливых людей, но и массовому читателю через эту премию познакомиться с творчеством своих замечательных современников».
Патриаршая литературная премия учреждена решением Священного Синода Русской Православной Церкви по инициативе Патриарха Кирилла 25 декабря 2009 года.
Премия вручается с 2011 года и не имеет аналогов в истории Русской Церкви и других поместных Церквей. Oна призвана содействовать развитию взаимодействия Церкви и литературного сообщества. Премия вручается в номинации «За значительный вклад в развитие русской литературы».
Первым лауреатом премии стал писатель Владимир Крупин. Во втором премиальном сезоне (2012 год) победителями стали Олеся Николаева и Виктор Николаев. В 2013 году награды удостоились Алексей Варламов, Юрий Лощиц и Станислав Куняев. В четвертом премиальном сезоне (2014 год) лауреатами стали отец Николай Агафонов, Валентин Курбатов и Валерий Ганичев, а в пятом (2015 год) – Юрий Бондарев, Александр Сегень и Юрий Кублановский.