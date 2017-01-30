Starbucks наймет 10 тысяч беженцев по всему миру

30 января. ПРАВМИР. Компания Starbucks наймет 10 тысяч беженцев в связи с распоряжениями президента США Дональда Трампа по миграционной политике.

«Более 65 млн граждан признаны Организацией объединенных наций беженцами, и мы разрабатываем план, чтобы нанять 10 тыс. из них в течение пяти лет в 75 странах по всему миру, где Starbucks ведет свой бизнес», — заявил глава компании Говард Шульц в письме, адресованном сотрудникам, его цитирует RNS.online.

«Пока мы пытаемся понять, как политика новой администрации повлияет на нас и на наш бизнес как внутри страны, так и за рубежом, я могу заверить вас, что мы сделаем все возможное, чтобы поддержать вас, наших партнеров, в реализации ваших возможностей и достижении целей», — говорится в письме.

Кроме того Шульц напомнил, что компания остается сторонником американской иммиграционной программы, которую запустил Обама в 2012 году. В ее рамках Starbucks занимается трудоустройством молодых людей в США.

Помимо этого компания Starbucks намерена продолжить работу в Мексике, где с 2002 года функционирует 600 кофеен в 60 городах, и где трудятся более 7 тысяч мексиканцев. Кроме того в Мексике компания имеет кофейные плантации, для развития которых инвестирует по $2 млн.

Президент США Дональд Трамп 27 января подписал указ, который значительно ужесточил миграционные правила страны. На 120 дней была приостановлена программа приема беженцев, на 90 дней въезд в страну запретили жителям Сирии, Ирака, Ирана, Судана, Ливии, Сомали, Йемена.