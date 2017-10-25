Старец Ефрем Ватопедский приедет на встречу с жителями Екатеринбурга

25 октября. ПРАВМИР. В Духовно-просветительском центре Екатеринбургской епархии состоится духовная встреча с архимандритом Ефремом, игуменом Ватопедской обители Святой Горы Афон.

Старец Ефрем встретится с жителями Екатеринбурга, чтобы поделиться своим духовным опытом, рассказать о жизни в афонской обители и ответить на вопросы, сообщает сайт Екатеринбургской епархии.

Старец посещал Екатеринбург и общался с жителями города во время принесения на уральскую землю Пояса Пресвятой Богородицы в 2011 году.

Игумен Ефрем – первый настоятель Ватопеда после возобновления в нем монашеской жизни. С 1990 года он поставлен над этой святой обителью, а с 2009 года архимандрит Ефрем – духовник братства Ватопед.

В Ватопедском монастыре пребывают три ковчега с частицами Честного Пояса Пресвятой Богородицы, обитель украшают семь Ее чудотворных икон.

Встреча состоится 27 октября в Духовно-просветительском центре Екатеринбургской епархии. Начало: в 19:00.

Адрес: Екатеринбург, ул. Репина, 6, 3-й этаж.