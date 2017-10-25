О портале
Страницы
Проекты «Правмира»
Февраль 2014
Перейти в календарь →
Правмир
Vkontakte
RSS
YouTube
Instagram
Помочь Правмиру Подписаться на рассылку
Книги
Правмира
Счастья много не бывает. Многодетная жизнь
Оксана Головко
Навигация
Важные темы:

Старец Ефрем Ватопедский приедет на встречу с жителями Екатеринбурга

|
25 октября. ПРАВМИР. В Духовно-просветительском центре Екатеринбургской епархии состоится духовная встреча с архимандритом Ефремом, игуменом Ватопедской обители Святой Горы Афон.
Старец Ефрем Ватопедский приедет на встречу с жителями Екатеринбурга

Старец Ефрем встретится с жителями Екатеринбурга, чтобы поделиться своим духовным опытом, рассказать о жизни в афонской обители и ответить на вопросы, сообщает сайт Екатеринбургской епархии.

Старец посещал Екатеринбург и общался с жителями города во время принесения на уральскую землю Пояса Пресвятой Богородицы в 2011 году.

Игумен Ефрем – первый настоятель Ватопеда после возобновления в нем монашеской жизни. С 1990 года он поставлен над этой святой обителью, а с 2009 года архимандрит Ефрем – духовник братства Ватопед.

В Ватопедском монастыре пребывают три ковчега  с частицами Честного Пояса Пресвятой Богородицы, обитель украшают семь Ее чудотворных икон.

Встреча состоится 27 октября в Духовно-просветительском центре Екатеринбургской епархии. Начало: в 19:00.

Адрес: Екатеринбург, ул. Репина, 6, 3-й этаж.

Теги:
,
Подписаться на рассылку
Помочь Правмиру

Поскольку вы здесь…

… у нас есть небольшая просьба. Все больше людей читают портал "Православие и мир", но средств для работы редакции очень мало. В отличие от многих СМИ, мы не делаем платную подписку. Мы убеждены в том, что проповедовать Христа за деньги нельзя.

Но. Правмир это ежедневные статьи, собственная новостная служба, это еженедельная стенгазета для храмов, это лекторий, собственные фото и видео, это редакторы, корректоры, хостинг и серверы, это ЧЕТЫРЕ издания Pravmir.ru, Neinvalid.ru, Matrony.ru, Pravmir.com. Так что вы можете понять, почему мы просим вашей помощи.

Например, 50 рублей в месяц – это много или мало? Чашка кофе? Для семейного бюджета – немного. Для Правмира – много.

Если каждый, кто читает Правмир, подпишется на 50 руб. в месяц, то сделает огромный вклад в возможность о семье и обществе.

Внести свой вклад

Похожие статьи
Архимандрит Ефрем: Позвольте мне поблагодарить греческое правосудие
Архимандрит Ефрем: Позвольте мне поблагодарить греческое правосудие
Новостная служба "Православие и мир"

Игумен Ватопедского монастыря дал первое интервью после оправдательного приговора

Игумен Ефрем Ватопедский: Когда старец сказал, что я стану монахом, я подумал – кошмар!
Игумен Ефрем Ватопедский: Когда старец сказал, что я стану монахом, я подумал – кошмар!
Мария Хорькова

Об особом качестве духовной жизни на Святой горе, вершине русского афонского монашества и о том, как…

Игумен Ефрем Ватопедский: Историческая связь нашей обители с Россией – пример помощи и единства
Игумен Ефрем Ватопедский: Историческая связь нашей обители с Россией – пример помощи и единства
Архимандрит Ефрем

Связь нашей Обители с Россией, установившаяся благодаря принесению Честного Пояса и укреплённая Вашим сегодняшним визитом в…

Благотворительный фонд
Литвинов Ваня: Продолжить бороться!
Литвинов Ваня: Продолжить бороться!
31% собрано / 716400 руб. осталось
Гарева Лариса: Помочь, чтобы «завтра» наступило
Гарева Лариса: Помочь, чтобы «завтра» наступило
90% собрано / 35250 руб. осталось
Другие статьи автора
"
Акция “Возвращение имен” традиционно пройдет у Соловецкого камня в Москве
Новостная служба "Православие и мир"

В этом году акция будет проводиться в 11-й раз

"
Православная Церковь празднует память святителя Мартина Милостивого
Новостная служба "Православие и мир"

Император торжественно встретил победителя и предложил ему принести жертву идолам в благодарность за одержанную победу

"
Межрелигиозный совет России: Свобода творчества должна быть ограничена уважением к правам людей
Новостная служба "Православие и мир"

Подлинная культура содержит в себе нравственную идею

Все статьи автора
Статьи Дня
Традиция – это передача огня, а не поклонение пеплу
Протоиерей Алексий Уминский

Нарушил традицию = согрешил?

Я Варя, я певица, музыкант и… убийца
Варвара Турова

А девочка потом приходила во сне и ругалась: "Что, даже кроватки нет?!…

Мучиться от боли, чтобы искупить грехи – людоедская логика
Протоиерей Александр Ильяшенко

Протоиерею Александру Ильяшенко странно слышать подобные утверждения от верующих людей

самое читаемое

Доктор Комаровский: Я – главный защитник бабушек (видео)26,222

Однажды я загляну в глаза, которые отдала моя дочь12,973

Нам предложили взять ненависть за основу – давайте откажемся8,381

Я была настроена рожать, но все изменил один звонок…8,199

“Если бы мужчины каялись в абортах как женщины, мы бы жили в другой стране”5,946

Нюта Федермессер: Разве милосердно не обезболивать?4,836

Нуждается ли Бог в нашей защите?4,063

Можно ли покрестить ребенка без огласительной беседы?3,829

Церковь празднует память преподобного Амвросия Оптинского3,597

“Бог, если Ты есть, то пусть я поймаю рыбку!”2,364

лучшие авторы

Артем Левченко26,223

Ройс Янг12,973

Новостная служба9,326

Татьяна Краснова8,381

Марина Меньшикова8,199

Архимандрит Андрей (Конанос)7,001

Оксана Головко5,946

Ольга Алленова4,836

Священник Сергий Круглов4,063

Сергей Худиев3,829

Первые шаги в храме Христос Троица Крещение Крещение ребенка Как выбрать крестных Именины Как выбрать имя ребенку Исповедь Причастие Венчание Соборование Отпевание Панихида Святая вода Библия Евангелие Толкование Евангелия Молитвы Отче наш. Молитва Господня Молитвослов Вопросы священнику
Святые и чтимые иконы Святитель Николай Святой апостол Петр Александр Невский Серафим Саровский Матрона Московская Спиридон Тримифунтский Ксения Петербуржская Георгий Победоносец Иоанн Кронштадтский Сергий Радонежский Андрей Рублев Петр и Феврония Муромские Святая Ольга Иоанн Креститель Иоанн Златоуст Новомученики Владимирская икона Казанская икона
Православные посты и праздники Рождество Богородицы Воздвижение Креста Покров Введение во храм Рождество Крещение Сретение Благовещение Вербное Воскресенье. Вход Господень в Иерусалим Пасха Троица Вознесение Татьянин день Великий пост Рождественский пост Успенский пост Петров пост Рецепты постных блюд Масленица Прощеное воскресенье
Темы Смысл жизни Смерть и жизнь после смерти Конец света Рай Ангелы Дьявол Православный взгляд на аборты Заговоры Самоубийство Депрессии Обиды Ревность Атеизм Крещение Руси День Победы Песни Победы День святого Валентина Новый год
Персоналии Патриарх Кирилл Патриарх Алексий Патриарх Павел протодиакон Андрей Кураев Николай Второй Лев Толстой Галилей Высоцкий
Семья Семья Создать семью Мужу, жене Воспитание детей Многодетные семьи Бесплодие, усыновление Рождение ребенка Развитие ребенка Пережить развод, измену
Проекты Матроны.ру Не инвалид.ру Pravmir.com Форум Библиотека Календарь Лекторий Словарь Правмира
Мы в соц.сетях
Vkontakte
RSS
YouTube
Instagram
Помочь Правмиру
Подписка на рассылку
О портале
Контакты
Реклама
Друзья и партнёры
Rambler's Top100 Яндекс цитирования  Рейтинг@Mail.ru Непридуманные рассказы о войне Храм Всемилостивого Спаса
(!) Нашли ошибку в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
© 2003-2017 АНО «Православие и Мир»
Лицензия Минпечати Эл № ФС77-44847

Мнение авторов статей портала
может не совпадать с позицией редакции.
Републикация материалов сайта в печатных изданиях
(книгах, прессе) возможна только с письменного
разрешения Редакции.

Реклама
Сайт создан компанией Hamburg Church Studio
Дизайн сайта
Памяти основателя
Наверх
Дорогие друзья!

Сегодня мы работаем благодаря вашей помощи – благодаря тем средствам, которые жертвуют наши дорогие читатели.

Помогите нам работать дальше!
Помочь Я уже помогаю Закрыть

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить