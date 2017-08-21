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Счастья много не бывает. Многодетная жизнь
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Стать Биллом Гейтсом легко

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Как беда простой украинской бабушки тронула сердца людей по всей России и почему подозрительность иногда мешает искренней помощи - рассказывает Елена Кучеренко.
Стать Биллом Гейтсом легко
Фото: belive.ru

Когда понимаешь, что для Бога нет мелочей

Елена Кучеренко

Наверное, это плохо, но я уже давно привыкла к тому, что люди у нас хорошие и неравнодушные. И что Господь и святые помогают руками этих людей.

Привыкла-то привыкла, но все равно каждый раз, когда что-то такое происходит, неважно – большое или маленькое, в груди начинает щемить, а в глазах предательски щипать. Потому что понимаешь, что Бог близко и для Него нет мелочей. А их действительно нет. Ведь то, что для одного – ерунда, для другого может быть вопросом жизни и смерти.

А уж когда видишь, что помощь приходит через обычных “среднестатистических” людей, которые не отвернулись безразлично, хотя могли, ведь это их совсем не касалось, то радостно вдвойне. Значит, есть шанс, что благодаря им там, на Небе, нас ещё потерпят.

И понятно, что “когда творишь милостыню, пусть левая рука твоя не знает, что делает правая”, но, мне кажется, что такими вещами нужно делиться. Потому что у кого-то это, возможно, укрепит веру в Бога. А кому-то не даст окончательно потерять веру в человечество.

 

Беда украинской бабушки, и как иногда бывает

Этим летом я была с детьми на Украине, у свекрови. Через день я уже должна была уезжать, и тут к нам домой зашла ее давняя подруга, 80-летняя старушка и прихожанка одного из местных храмов.

Мы с детьми как раз собирались идти гулять, были уже на выходе. Не помню уже, почему я задержалась, и услышала, как наша гостья рыдает на кухне.

Я вернулась и узнала, что у неё случилась беда. Пока она была дома у сына, который сильно выпивает и не работает (помогала выйти из запоя, насколько я поняла), у неё прорвало кран и затопило соседей снизу. Приходили комиссия, адвокат, и теперь она должна 40 тысяч гривен. Это около 100 тысяч рублей. Для неё, украинский пенсионерки, получающей копейки, вдовы с неработающим сыном, это сумма более чем неподъёмная. И что делать теперь – непонятно. Хоть ложись и помирай.

Мне стало ее жаль и мы решили попробовать собирать деньги через интернет. Но надежды почти не было, потому что на все это оставался один день, который я там была.

Я описала ситуацию, и каково же было моё удивление (а меня финансовой помощью сложно удивить, я уже несколько раз участвовала в сборах и видела, что человеческое неравнодушие творит чудеса), когда стало ясно, что история какой-то далекой и никому не известной украинской бабушки тронула сердца людей не только на Украине, а, например,  в Хабаровске, Новосибирске, Екатеринбурге, Краснодаре, ещё где-то… Во многих уголках России.

За один день была собрана почти половина суммы, и старушка эта только и могла, что плакать и повторять: “Что же это… Вот это люди… Я не знала, что так бывает, даже не понимаю где я – на небе или на земле”.

Проплакавшись, она рассказала мне, что всю ночь перед тем, как зайти к нам, молилась Николаю Угоднику. Чтобы он совершил чудо, помог как-то. Но как – непонятно. Ведь денег взять было негде. И, отчаявшись, зашла к нам. Просто поделиться горем.

И не посрамил Николай Чудотворец. Помог! Руками тех людей, которые не прошли мимо незнакомой украинской бабушки,  а, значит, не прошли мимо Христа, поделились тем, что у них есть…

 

Чему может помешать недоверие

А иногда Господь вообще так удивительно сводит между собой события, людей, время и место, что остаётся только руками развести. А потом молча и благодарно перекреститься.

Недавно я гуляла с детьми у нас на подворье и ко мне подошла одна из наших сотрудниц, Ольга. Мы по-женски поболтали, поделились новостями, и она рассказала историю, которая произошла здесь буквально несколько дней назад.

Оля выходила из храма и увидела, что на лавочке напротив входа сидят двое мужчин. Один постарше, а другой помоложе.

Тот, что помоложе рассказал ей о своих  проблемах и спросил у неё, где можно получить социальную помощь. Она посоветовала ему съездить в один из московских монастырей, где занимаются подобного рода делами.

Услышав это, мужчина постарше тоже попросил адрес той обители и сказал, что у него очень сложная жизненная ситуация – он весь больной, и жена по этой причине хочет “куда-то его сдать, чтобы пользоваться имуществом”.

– У меня эти его слова сначала вызвали недоверие, – призналась Ольга. – Нам таких историй рассказывают по несколько в день, и часто это просто неправда. К тому же выглядел мужчина, конечно, не как бомж, но скромненько. И можно было предположить, что он, как водится, начнёт просить денег.

Недоверие усугубляло ещё и то, что минут за пятнадцать до всего этого к Ольге в храме подошла приличная на вид женщина, рассказала, что она с Украины, мужа у неё убили и она осталась одна с четырьмя детьми. Приехала в Россию, чтобы как-то устроиться, купила на последние деньги маленький домик в Подмосковье, и теперь ей нужно приобрести корову, чтобы как-то кормить деток.

– Она так естественно все это говорила, что я сразу начала думать, где бы эти деньги найти. И тут – незнакомый мужчина. Отводит меня в сторону и спрашивает: “Что она вам рассказывает?”. Я ему – про корову. “Это мошенница, – говорит, – я ее уже много раз в разных храмах и монастырях видел. То у неё в доме газ нужно повести, то ребёнок умер, то обокрали…”.

В общем, “на волне” возмущения той ложью, Оля не сразу поверила и этому мужчине. Но было видно, что он действительно очень болен.

– Зелёный весь, лоб испариной покрылся, мужчина вот-вот с лавочки упадёт. “Мне деньги не нужны, – говорит, – у меня диабет, а лекарство я забыл дома. Мне бы одну таблетку, я бы в себя пришёл и доехал до того монастыря”. Мы побегали – нет лекарств. Вызвали ему скорую.

А через пару дней он опять проходит.

– Я его даже не сразу узнала, – признаётся Ольга. – Свеженький, в глаженой рубашечке. Совсем другой человек. Сказал, что с проблемами как-то разобрался, уезжает к родственникам, будет там жить. Вот, перед отъездом к нам зашёл. И протягивает пакет. А там лекарства – штук семь для диабетиков и столько же для астматиков. “Я хочу, чтобы у вас были, для таких как я”, – говорит.

А вечером того же дня на службе смотрят – какой-то женщине плохо. Задыхается. Спрашивают, в чем дело, оказалось – астматик. И впервые в жизни лекарство дома забыла.

Ей показали лекарства, которые мужчина оставил, одно из них – ее. Впрыснули, на лавочку посадили. Она отдышалась, плачет:

– Вы мне жизнь спасли!

– Не мы, Бог спас, через раба Божиего Александра. Молитесь за него, – ответила Ольга…

Стояла Оля, рассказывала мне это, а у самой слезы на глазах:

– Представляешь, как Господь близко, как все устраивает. Вот и не верь после этого.

 

Почему быть Биллом Гейтсом легко

Недавно на нашем же подворье встретила другую знакомую, Аллу. Мы начали обсуждать недавнюю новость о том, что Билл Гейтс пожертвовал на благотворительность несколько миллиардов долларов.

– Если бы у меня были такие деньги, я бы тоже людям все время помогала, – вздохнула Алла. – Но я же не Билл Гейтс.

А я вспомнила про ту украинскую бабушку. Знаете, мне кажется, что каждый из тех, кто пожертвовал ей деньги, для неё гораздо больше, чем Билл Гейтс, о котором она, скорее всего,  никогда не слышала. Это совсем не умаляет его заслуг. Он, наверное, спас сотни жизней.

Но ведь не обязательно иметь миллиарды, чтобы спасти чью-то жизнь.

Вот Александр с диабетом… Он не миллиардер, но для той женщины с астмой, которая задыхалась у нас в храме, он стал персональным Гейтсом, благотворителем и спасителем жизни.

Так что быть Биллом Гейтсом легко, стоит только захотеть. Просто не пройти мимо. Сделать то, что в твоих силах. А для Господа и те миллиарды, и ваше лекарство, или ваши 500 рублей будут одинаковы. Так мне кажется.

 

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