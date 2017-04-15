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Ставрополь стал первым регионом России, куда доставили Благодатный огонь

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15 апреля. ПРАВМИР. Первым российским городом, куда был доставлен Благодатный огонь из храма Гроба Господня в Иерусалиме, стал Ставрополь.
Ставрополь стал первым регионом России, куда доставили Благодатный огонь
Фото: ТАСС

Чартерный рейс с представителями паломнической миссии приземлился в Международном аэропорту Ставрополя в 21:00 мск, когда самолет в Москву еще находился в воздухе, сообщает ТАСС.

«Ставропольский край – первая территория России, куда спускается Благодатный огонь, в Москву самолет еще летит, а здесь мы его уже принимаем. Благодатный огонь дарует нам сегодня самое главное – мир», – сказал губернатор Владимир Владимиров.

В числе встречающих огонь в аэропорту Ставрополя был митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл, которому передали лампаду из Иерусалима. Огонь будет доставлен в Казанский кафедральный собор краевой столицы, где начнется Пасхальное богослужение.

Также Благодатный огонь уже доставлен в международный аэропорт Борисполь в Киеве, откуда его развезут по всей территории Украины. Делегация Украинской православной церкви в аэропорту передала Благодатный огонь представителям епархий и приходов со всей Украины, а также верующим, пришедшим на встречу. После этого огонь сразу повезут в Киево-Печерскую Лавру Украинской православной церкви.

Благодатный огонь сошел сегодня в храме Гроба Господня в Иерусалиме около 14:20. Его доставят к ночной пасхальной службе в храме Христа Спасителя. Встреча огня в терминале А аэропорта Внуково состоится 15 апреля в 22:30. Все желающие смогут получить частицу огня в аэропорту.

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